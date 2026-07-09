¿Qué necesita Argentina para llegar a la Final del Mundial 2026? Camino para lograr el bicampeonato

La selección de Argentina es la única representante de la Conmebol en los cuartos de final del Mundial 2026. Tras la eliminación de Colombia, Brasil y Paraguay en octavos de final, el equipo comandado por Lionel Messi es el único sudamericano que sigue en la disputa por el título de la Copa del Mundo.

El equipo dirigido por Lionel Escaloni logró la clasificación a cuartos de final tras una sufrida victoria frente a Egipto. Hasta el minuto 79, los argentinos estaban abajo por dos goles en el marcador, y en menos de 20 minutos lograron darle la vuelta para terminar venciendo a los egipcios 3-2, en un partido lleno de polémicas arbitrales.

Tras esta victoria, le contamos qué partidos tiene que enfrentar Argentina para llegar a la final de la Copa del Mundo y los rivales que se encontrará en esta última fase de la Copa del Mundo 2026.

Lea también: Así quedaron los Cuartos de Final del Mundial 2026: Partidos definidos

Argentina vs. Suiza por Cuartos de Final

El primer partido que deberá afrontar el equipo argentino es por los cuartos de final. En esta instancia deberá enfrentarse a la selección de Suiza, que clasificó tras eliminar a Colombia por penaltis.

Este juego está programado para el próximo sábado 11 de julio, a partir de las 8:00 p.m., hora colombiana, y se disputará en el Arrowhead Stadium de la ciudad de Kansas City.

Sobre el partido, el entrenador de Suiza, Murat Yakin, aseguró que buscarán dejar por fuera al vigente campeón: “Esta es una oportunidad única; se pudo ver que la Argentina no es invencible”.

Semifinales

En el caso hipotético de que Argentina logre vencer a Suiza, accederá directamente a las semifinales del torneo. Por el lado del cuadro en que se encuentra, tendría que enfrentarse al ganador del juego entre Noruega e Inglaterra.

Este partido por la semifinal está programado para el miércoles 15 de julio, a las 2:00 p.m., hora de Colombia, y se jugará en el Estadio Mercedes Benz de la ciudad de Atlanta.

Gran final del Mundial 2026

La gran final de la Copa Mundial de la FIFA se disputará el domingo 19 de julio, a las 2:00 p.m., en el MetLife Stadium de la ciudad de Nueva York/Nueva Yersey.

En caso de alcanzar la instancia final, el seleccionado argentino podría enfrentarse a una de las cuatro grandes selecciones que vienen por el otro lado del cuadro; estas son: Francia, España, Bélgica o Marruecos.

En caso de que Francia sea el equipo que logre llegar a la final, se repetirá el encuentro vivido hace cuatro años, en Qatar 2022, que terminó dejando como campeona a Argentina.

Contenido relacionado: Francia vs. Marruecos por cuartos de final del Mundial 2026: Fecha y dónde ver EN VIVO el partidazo