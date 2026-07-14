¿A qué hora juega España HOY 14 de julio contra Francia en semis del Mundial 2026? Cómo ver EN VIVO

Inician las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA de Estados Unidos, México y Canadá 2026 con el partidazo entre dos campeonas del mundo: la España de Lamine Yamal vs. la Francia de Kylian Mbappé.

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La selección española llega a esta instancia tras clasificar de primera del grupo H, vencer a Austria en dieciseisavos, a Portugal en octavos y a Bélgica en cuartos de final, siendo una de las mejores defensas del torneo y ratificándose como una de las favoritas para ganar el Mundial.

De otro lado, Francia afronta el partido en igualdad de condiciones al tener un tridente de ataque de primer nivel con Mbappé, Ousmane Demebélé y Michael Olise.

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En su camino, los ‘galos’ han demostrado su poderío ofensivo. Terminaron líderes del grupo I, derrotaron a Suecia en los dieciseisavos, a Paraguay en octavos y a Marruecos en los cuartos de final.

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Francia va por su tercera final consecutiva de Copa del Mundo

Dirigidos por Didier Deschamps, Francia está a una victoria de disputar su tercera final consecutiva: se proclamó campeona en Rusia 2018 y perdió en Qatar 2022.

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Aunque en las anteriores ediciones llegaba como una de las candidatas para hacerse del trofeo, en el Mundial 2026 es, sin duda, la principal selección para levantar la Copa del Mundo.

España y el sueño de la segunda Copa del Mundo

Luego de ganar el Mundial 2010 con jugadores como Andrés Iniesta, Xavi Hernández, Sergio Busquets, David Villa, Sergio Ramos, entre otros, la ‘roja’ no tuvo un buen rendimiento en las copas del mundo.

En 2014 fue eliminada en la fase de grupos, en Rusia 2018 cayó en octavos de final ante el país anfitrión, y en Qatar 2022 presentó una de sus peores versiones y perdió en octavos.

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Posible final ante otra campeona del mundo

Ya sea que España o Francia avancen a la final, se medirán ante otra selección campeona del mundo, ya que la otra llave la definen la Argentina de Lionel Messi y la Inglaterra de Harry Kane y Jude Bellingham.

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En Colombia el partido se disputará a las 2:00 de la tarde de este martes, 14 de julio, y será transmitido por Canal Caracol, RCN TV y Direct TV.

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Para usuarios de plataformas, Disney + y Paramount también transmitirán el juego entre ibéricos y ‘galos’.

Caracol Radio también narrará los partidos de las semifinales del Mundial 2026, por lo que los oyentes podrán sintonizarse a través de la señal FM y las redes sociales.

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