Messi amplía su récord: así quedó la tabla de goleadores históricos de los Mundiales tras su gol

Lionel Messi continúa agrandando su leyenda en la Copa del Mundo. Con el gol que marcó en la remontada 3-2 de Argentina sobre Egipto por los octavos de final del Mundial 2026, el capitán de la Albiceleste alcanzó los 21 goles en la historia de los Mundiales, consolidándose como el máximo anotador de todos los tiempos en la competición.

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El tanto, además de ser determinante para iniciar la reacción argentina, le permitió ampliar la diferencia sobre sus perseguidores en la clasificación histórica. El francés Kylian Mbappé ocupa el segundo lugar con 19 anotaciones y sigue siendo el principal candidato a desafiar el récord de Messi en los próximos años. Más atrás aparecen el alemán Miroslav Klose (16) , el brasileño Ronaldo Nazário (15) y, compartiendo la siguiente posición, el alemán Gerd Müller y el inglés Harry Kane, ambos con 14 goles.

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La marca de Messi adquiere un valor aún mayor por su regularidad a lo largo de seis ediciones de la Copa del Mundo. Desde su estreno goleador en Alemania 2006 hasta su sobresaliente actuación en el Mundial 2026, el argentino ha construido un registro que parecía inalcanzable y que sigue creciendo partido tras partido. Con Argentina instalada en los cuartos de final, el histórico dorsal 10 todavía tiene la posibilidad de seguir ampliando una cifra que ya ocupa un lugar privilegiado en la historia del fútbol.

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