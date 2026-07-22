Sopresiva declaración de Gavi sobre Leandro Paredes, tras su agresión en la final del Mundial 2026 / Getty Images

Escándalo terminado. Gavi, volante campeón del mundo con la selección española, habló ante los medios de comunicación sobre la agresión que sufrió de parte del argentino Leandro Paredes, tras culminarse la gran final de la Copa del Mundo 2026 en el MetLife Stadium.

¿Qué pasó entre Gavi y Leandro Paredes en la final del Mundial 2026?

Una vez terminada la final del Mundial 2026, Leandro Paredes agredió inicialmente a Eric García, momento en el que Gavi intervino y también fue empujado por el futbolista de Boca Juniors. Situación que quedó registrada en las cámaras y rápidamente se viralizó en redes sociales:

Sopresiva declaración de Gavi sobre Leandro Paredes

Pese a lo acontecido, Gavi, jugador del F.C. Barcelona, consideró ante los medios de comunicación desde territorio español que no cree que “deba ser suspendido” el jugador argentino.

“Lo lógico hubiese sido expulsarle en el partido”, consideró el jugador azulgrana, quien mantuvo que “no es una imagen para los niños”, pero “también hay esa parte de fútbol que es un poco más violenta” y que “ya está: todo es fútbol, tiene que ser así”, afirmó.

Gavi y Fabián Ruiz fueron homenajeados en la noche del 21 de julio en el Ayuntamiento de Los Palacios, localidad en la que nacieron ambos, por su éxito en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá que concluyó este domingo con la segunda estrella para España.

Leandro Paredes ya regresó a Argentina

Leandro Paredes está ya preparado para afrontar los inmediatos compromisos de su club, Boca Juniors. Sin apenas tiempo de descanso tras la llegada del seleccionado albiceleste a ña Argentina, Paredes se sumó a los trabajos del equipo entrenado por Rodolfo Arruabarrena.

El conjunto ‘xeneize’, que afronta este jueves en Buenos Aires el partido de ida del ‘playoff’ previo a los octavos de final de la Copa Sudamericana contra el O’Higgins chileno, contó en su última sesión de entrenamiento con el futbolista de San Justo (provincia de Buenos Aires).

El propio club difundió en redes sociales imágenes de Paredes a su llegada a las instalaciones de Boca, saludando al técnico y a sus compañeros, quienes le hicieron un pasillo de homenaje en la cancha, y también ejercitándose en el gimnasio. Según el club, su capitán “manifestó su disposición para sumar su aporte en este cargado arranque del segundo semestre”.