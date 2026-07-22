Ayala pidió disculpas a España tras la final, pero denunció que hay una campaña contra Argentina. (Photo by Pablo Morano/BSR Agency/Getty Images) / BSR Agency

No cesan las declaraciones respecto al polémico final del partido entre España y Argentina, durante la definición del Mundial 2026. El último en hablar ante los medios de comunicación fue Roberto Fabián Ayala, exfutbolista e integrante del cuerpo técnico de Lionel Escaloni en la Albiceleste.

El ‘Ratón’, como se lo apoda, se mostró arrepentido de su comportamiento tras la final del Mundial y aseguró que si ve al español Dani Olmo, le pedirá disculpas “en persona” por el empujón que le dio.

“Obviamente que estoy arrepentido. Por el lugar que yo ocupo no puedo permitirme que un sentimiento, o lo que pueda llegar a recibir de la otra parte, cambie mi humor y mis actos. Estoy arrepentido, para mí son cosas que quedan ahí y ya está”, dijo este en una entrevista con Esports Migdia en Valencia Capital Radio.

Le puede interesar: Sopresiva declaración de Gavi sobre Leandro Paredes, tras su agresión en la final del Mundial 2026

En ese sentido, el exfutbolista del Valencia, con el que ganó dos Ligas, una UEFA y una Supercopa de Europa, no quiso entrar en lo que pasó dentro del campo y el motivo por el cual le dio un empujón a Olmo: “Para mí hay que cortar las cosas y dejarlo ahí. Fue más un empujón que otra cosa, no fue un puñetazo como quieren decir y quedó ahí”.

“Fue una reacción a un dicho, pero, ya está, si lo veo obviamente que le pediré las disculpas en persona”, agregó el exfutbolista de 53 años.

Además, Ayala defendió que su intención era ir a poner calma: “Es una pena y hay que asumir los hechos y las cosas que ha hecho uno dentro del campo. Cuando termina el partido lo que veo es que hay una gresca en la mitad de cancha y tiramos a ir a buscar a nuestros jugadores”.

“Me hago cargo de lo que he hecho. Mi intención fue ir y separar, esa fue mi intención; pero a veces te encontrás con cosas que pasan y con las pulsaciones a mil, pero no es excusa, y por el lugar que ocupo mi comportamiento tiene que ser otro, reciba lo que reciba. Eric García también estaba ahí y simplemente se lo dije a Eric, que entré a separar y a felicitar nada más”, explicó.

Lea también acá: “Argentina no se presentó al partido”: Manu Carreño analiza la final del Mundial 2026

Roberto Ayala reflexionó sobre una presunta campaña internacional contra Argentina

“Ha pasado miles de veces, pero no sé por qué últimamente y más con nuestra selección, no sé si es una campaña, o algo, hay cierta animosía de que no le vaya bien a nuestra selección, que jugamos a otro fútbol… Es el fútbol que sentimos, jugamos para darle una alegría a nuestro pueblo”, dijo.

Según Ayala, “se buscan cosas para que todo sea negativo hacia Argentina”, mientras que “hay miles de gestos con jugadores españoles que no lo sacan”.

Entérese de: FIFA definió los nominados para el mejor gol de Mundial 2026: así puede votar por su favorito

“Hay que hacer periodismo de verdad, del de siempre, no el de ahora de los ‘streamers’, que quieren interpretar conversaciones y gestos”, apuntó.

El exfutbolista fue consultado sobre el gesto de dar la espalda a España cuando le fue entregada la Copa del Mundo, a lo que respondió que todos los internacionales albicelestes estuvieron “ahí al lado, muy cerca de los jugadores españoles cuando estaban festejando”.

No obstante, después se acercaron a la grada donde estaban “algunos familiares que tuvieron problemas en la tribuna para ver que estaba todo bien” y se quedaron con los seguidores argentinos para “agradecer a ellos que hicieron un sacrificio enorme lejos de su casa”. “Estamos de espaldas pero tenemos la pantalla de frente y varios nos hemos girado para ver ese momento. Lo vimos, estuvimos y no hay más. No es un despecho”, comentó.