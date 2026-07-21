“Esa semilla la plantó Luis Enrique”: Fernando Giner sobre campeonato de España en el Mundial 2026

Fernando Giner, exfutbolista y entrenador español, habló en los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, y se refirió a la victoria de España 1-0 sobre Argentina que los coronó como campeones del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

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El juego de la Selección de España

Giner inició el diálogo explicando que “la Selección Española es una selección que le gusta mucho tener el balón y eso para el equipo contrario es difícil, no solo para Argentina, sino para cualquier otro equipo que juegue contra España”.

“Hay que darle valor a todo”

Así mismo, aseguró que aunque Argentina fue completamente dominada por España en los 120 minutos de partido, no se debe demeritar lo hecho por el combinado comandado por Lionel Messi.

“Hay que darle valor a todo. Argentina se ha encontrado con España y ha sido merecedora de ganar el partido. No se debe de desprestigiar a ninguna de las selecciones. Al final yo creo que ha sido merecedora, no es discutible. Yo creo que ha sido la mejor selección del mundo, merecía ganar, pero sin desmerecer a los demás, sin desmerecer, por supuesto, a ninguna selección y menos a la Selección Argentina, que creo que ha sido una buena selección”, dijo.

“La semilla la plantó Luis Enrique”

Por otro lado, el exfutbolista subrayó el gran juego español, enfatizando que todo comenzó con el trabajo del hoy entrenador del PSG, Luis Enrique, cuando este comandó al combinado de España.

“El salto de calidad que ha dado la selección española en los últimos años es significante, más que una selección de jugadores estrellas, son un equipo, un equipo que se viene confeccionando desde hace 6 o 7 años. Esa semilla la plantó Luis Enrique, con él empezó todo. El comenzó a incorporar gente muy joven, la mayoría de ellos los que están actualmente en la selección”, contó.

Y “luego llegó Luis de la Fuente, un hombre de la casa que conoce todas las categorías y todos los jugadores, era un hombre por el que había que apostar”, agregó.

Así, explicó que España se encargó de demostrar “un fútbol bonito, un fútbol de juego, de lo que significa ser equipo, de jugar en equipo, de intentar tocar el balón todos, de intentar sacrificarse todos por todos”.

Ferrán Torres, el hombre que ha sido muy criticado, pero anotó el gol del título

Adicionalmente, Giner habló de uno de los futbolistas más resistidos por un sector para la selección de España: Ferrán Torres, que entre otras cosas anotó el gol del título contra Argentina al minuto 106.

“El futbolista tiene etapas en su vida deportiva que son muy diferentes. Hay muchos altibajos. Sus altibajos hay que saber recompensarlos y para recomponerse se necesita el apoyo de gente que tenga detrás, sobre todo compañeros, staff técnico, gente que ayuda, la familia, y todos pasamos momentos de eso. Estoy seguro que Leo Messi lo ha pasado también, y ahora mismo es un momento para él difícil también. Ferran Torres lo pasó en su momento, hubo muchas críticas hacia él, pero el chaval siguió peleando, siguió trabajando, que es lo que yo creo que fue determinante para el engranaje del equipo”, aseveró.

¿Y Lamine Yamal?

Finalmente se refirió a Lamine Yamal, un jugador estrella del que se esperaba mucho más, pero no pudo desplegar su fútbol.

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“Lamine Yamal no fue el futbolista que esperábamos que se saliese, que marcase goles, que diese pases increíbles. Pero estas cosas son las que tienen los grandes futbolistas, como Lamine o como Leo Messi. Leo Messi en el día de la final tampoco apareció prácticamente nada”, concluyó.

Escuche la entrevista completa a continuación:

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