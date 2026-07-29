Cuándo entra en vigencia el RUI: Plataforma oficial del SISBÉN para verificar si está inscrito

El Registro Universal de Ingresos (RUI) será la nueva herramienta a través de la cual se recopilará la información de las distintas entidades territoriales con el propósito de focalizar la entrega de ayudas y recursos a los participantes de los distintos programas sociales del Gobierno colombiano.

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Según la Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá, el RUI se alimentará de las bases de datos de hasta 47 entidades, entre las que se incluyen, entre otras, la DIAN, la Registraduría y el Ministerio de Educación. Según le dijo la secretaria Úrsula Ablanque al Concejo, esto permitirá obtener información más “dinámica” sobre los ingresos de los hogares.

¿Desde cuándo funcionará el Registro Universal de Ingresos, RUI?

El Departamento de Planeación Nacional (DNP) ratificó que a partir del primero de agosto de 2026 las entidades públicas deberán comenzar la transición al RUI como nuevo instrumento de focalización.

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La entidad señaló que para los participantes activos y potenciales beneficiarios de programas sociales que al 31 de julio de 2026 ya estén identificados o focalizados a través del Sisbén, el proceso de transición hacia el RUI se llevará a cabo progresivamente hasta el 31 de octubre de 2026.

Adicionalmente, se dio a conocer que para la implementación en general del nuevo sistema, las entidades contarán con un periodo de transición de dos años que permitirá llevar a cabo los ajustes técnicos necesarios de cara al nuevo modelo.

¿Desaparecerá el Sisbén con la llegada del RUI?

El DNP aclaró que la entrada en vigencia del RUI no significa que el Sisbén dejará de existir, puesto que se mantendrá vigente como una de las principales fuentes de información con las que contará el nuevo sistema.

“El Sisbén no desaparece, evoluciona. Toda la información que las familias colombianas ya entregaron sigue siendo válida y necesaria. Lo que hace el RUI es fortalecer esa base con registros administrativos del Estado, para que ningún hogar que de verdad lo necesite se quede sin la posibilidad de acceder a un subsidio”, señaló la directora de Planeación Nacional, Natalia Irene Molina.

La entidad explicó que el RUI sirve para clasificar a la población según sus ingresos reales, a partir del Registro Social de Hogares, el cual integra el Sisbén y complementa la información con registros administrativos del Estado o bases de datos de entidades como la Registraduría, DIAN, PILA, permitiendo actualizaciones aproximadas en tiempo real.

¿Cómo consultar los datos del RUI y si está inscrito?

El DNP ha preparado su plataforma de Ventanilla Social para que las personas puedan verificar su información en el Registro Universal de Ingresos en el siguiente enlace: https://ventanillasocial.dnp.gov.co/

¿Qué deben hacer las entidades y los beneficiarios de subsidios?

El DNP aclaró que el RUI es un instrumento “neutral” de clasificación y las entidades que administran cada programa deberán definir sus propios esquemas de transición y cobertura.

Así las cosas, las entidades deberán seguir operando la Ventanilla Social y aplicando la encuesta Sisbén cuando un hogar lo requiera, formulando su propio cronograma de transición y las estrategias para informar a la ciudadanía de eventuales cambios que pudieran presentarse.

Asimismo, en caso de que un beneficiario considere que su información está desactualizada, podrá acudir a la Ventanilla Social en cualquiera de estas entidades territoriales y solicitar la verificación y corrección de la información.