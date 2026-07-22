FIFA definió los nominados para el mejor gol de Mundial 2026: así puede votar por su favorito

El Mundial 2026 llegó a su fin y la Selección de España se consagró por segunda vez en su historia como campeona del mundo, luego de superar 1-0 a Argentina en el tiempo suplementario.

Luego de su último partido, la FIFA dio a conocer los 12 nominados al mejor gol de la reciente edición de la Copa del Mundo. El máximo ente del fútbol compartió una publicación con las anotaciones e informó que los aficionados elegirán al ganador.

Lea también: España, campeona del Mundial 2026: venció a Argentina y conquistó su segunda Copa del Mundo

La votación está abierta al público y todos los interesados podrán participar hasta el próximo lunes 27 de julio. Entre los candidatos no hay ningún gol de la Selección Colombia.

Entre los 12 finalistas, cinco anotaciones se marcaron en fase de eliminación directa, incluyendo el tanto de Ferrán Torres que le dio la victoria y el título a España.

Nominados a mejor gol del Mundial 2026

Entre los 12 nominados hay cinco europeos, dos suramericanos, dos asiáticos, un norteamericano, un africano y un oceánico.

Kerim Alajbegovic de Bosnia y Herzegovina en el partido vs. Catar por la tercera fecha de la fase de grupos.

por la tercera fecha de la fase de grupos. Julián Álvarez de Argentina en el juego vs. Suiza por los cuartos de final.

por los cuartos de final. Sidny Lopes Cabral de Cabo Verde en el duelo vs. Argentina en los 16avos de final.

Le puede interesar: Estos fueron los premios individuales que dejó la Copa del Mundo 2026

Erling Haaland de Noruega en el compromiso vs. Brasil por los octavos de final.

por los octavos de final. Wilson Isidor de Haití en el encuentro vs. Marruecos por la primera fecha de la fase de grupos

por la primera fecha de la fase de grupos Elijah Just de Nueva Zelanda en el enfrentamiento vs. Irán por la tercera jornada de la fase de grupos.

por la tercera jornada de la fase de grupos. Daizen Maeda de Japón en el choque vs. Suecia por la segunda fecha de la fase de grupos.

Kylian Mbappé de Francia en el partido vs. Senegal por la jornada inicial de la fase de grupos.

por la jornada inicial de la fase de grupos. Lionel Messi de Argentina en el juego vs. Argelia por la primera fecha de la fase de grupos.

por la primera fecha de la fase de grupos. Eldor Shomurodov de Uzbekistán en el duelo vs. RD del Congo por la tercera jornada de la fase de grupos.

por la tercera jornada de la fase de grupos. Jude Bellingham de Inglaterra en el compromiso vs. Francia por el tercer lugar del torneo.

por el tercer lugar del torneo. Ferrán Torres de España en el encuentro vs. Argentina por la final del Mundial.

Le puede interesar: Así quedó la tabla de máximos goleadores tras FINAL del Mundial 2026: ¿quién ganó la Bota de Oro?

¿Cómo votar por el mejor gol del Mundial 2026?

Ingrese a la página oficial de la FIFA , donde podrá observar los 12 goles nominados.

, donde podrá observar los 12 goles nominados. Seleccione el gol favorito y de clic en votar.

La FIFA dio a conocer que podrá votar con cuenta o sin cuenta. Sin embargo, al estar registrado, el voto se guardará y sincronizará con su cuenta. En caso de que lo haga como invitado, su voto se contabilizará en el total, pero no podrá ver el historial de votos durante la competición.

Le recomendamos: Próxima Copa América: fecha, posible sede y lo que se sabe del torneo de CONMEBOL

Escuche Caracol Radio EN VIVO: