Candidatos presidenciales Colombia 2026: nombres, fotos y principales propuestas

Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella, Paloma Valencia, Sergio Fajardo, Claudia López, Roy Barreras, Sondra Macollins, Mauricio Lizcano, Miguel Uribe, Santiago Botero y Gustavo Matamoros. Fotos: (Photo by Juancho Torres/Anadolu via Getty Images) / (Colprensa-Campaña De La Espriella) / (Photo by: Sebastian Barros/Long Visual Press/Universal Images Group via Getty Images) / (Colprensa - Lina Gasca) / Caracol Radio / Caracol Radio / X @SondraMacol / (Colprensa - Lina Gasca) / (Colprensa - Lina Gasca) / Redes sociales / Instagram @Gustavo Matamoros

A pocas horas del inicio de las elecciones presidenciales 2026, que se desarrollarán al domingo 31 de mayo, algunos colombianos aún tienen algunas inquietudes sobre los comicios y los candidatos que aspiran a llegar a la Casa de Nariño.

Vea aquí: Últimas encuestas presidenciales 2026: Así quedó la intención de voto, ¿qué candidato lidera?

Es por esto que Caracol Radio le hace un recuento de los candidatos que siguen adelante en la carrera presidencial, sus nombres, sus fotos y sus principales propuestas.

Iván Cepeda. (Photo by Juancho Torres/Anadolu via Getty Images) / Anadolu Ampliar Iván Cepeda. (Photo by Juancho Torres/Anadolu via Getty Images) / Anadolu Cerrar

Iván Cepeda, senador del Pacto Histórico, llega a las elecciones puntuando en las diferentes encuestas que se han desarrollado en la contienda electoral. Sus tres principales propuestas son:

Lucha contra la corrupción: buscará reducir la impunidad, implementando lo que llama “austeridad republicana”. Además, quiere fortalecer la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) y crear una instancia de juzgamiento especial para la corrupción sistémica.

buscará reducir la impunidad, implementando lo que llama “austeridad republicana”. Además, quiere fortalecer la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) y crear una instancia de juzgamiento especial para la corrupción sistémica. Paz Total: consolidar el trabajo hecho por el gobierno de Gustavo Petro en el tema de la paz es uno de los pilares de su programa.

consolidar el trabajo hecho por el gobierno de Gustavo Petro en el tema de la paz es uno de los pilares de su programa. Reforma al modelo de salud: mantendrá un modelo preventivo de salud, pero con el fortalecimiento del sistema público de salud y el acceso a los servicios médicos.

Más información aquí: Programa de Gobierno de Iván Cepeda: Propuestas del candidato del Pacto Histórico

Abelardo de la Espriella. Foto: Caracol Radio. Ampliar Abelardo de la Espriella. Foto: Caracol Radio. Cerrar

Como marcan las encuestas, este es uno de los candidatos que pueden hacerle frente a Iván Cepeda, su contraparte electoral. Estas son sus tres principales propuestas:

Defensa nacional: para De la Espriella, Colombia debe salvarse del autoritarismo, la violencia criminal, la corrupción y el narcotráfico (economías ilegales), por lo que busca hacer una ‘limpieza’ en las instituciones públicas.

para De la Espriella, Colombia debe salvarse del autoritarismo, la violencia criminal, la corrupción y el narcotráfico (economías ilegales), por lo que busca hacer una ‘limpieza’ en las instituciones públicas. Fin de la Paz Total: en su visión, es contrario a la posición del gobierno Petro, por lo que ha anunciado que, en caso de ser presidente, se terminarán las negociaciones con los diferentes grupos armados y criminales.

en su visión, es contrario a la posición del gobierno Petro, por lo que ha anunciado que, en caso de ser presidente, se terminarán las negociaciones Seguridad: plantea destruir 330.000 hectáreas de coca mediante fumigación aérea, erradicación manual, persecución de capitales narcos, extinción de dominio exprés, sustitución y extradición.

Todos los detalles aquí: Propuestas de Abelardo de la Espriella: Plan de Gobierno de candidato de Defensores de la Patria

Paloma Valencia. Foto: Caracol Radio Ampliar Paloma Valencia. Foto: Caracol Radio Cerrar

La candidata del Centro Democrático ganó La Gran Consulta por Colombia, por lo que acogió en su campaña a diversos sectores políticos, incluso Juan Daniel Oviedo es su fórmula vicepresidencial. Estas son sus tres principales propuestas:

Seguridad: aumentar el gasto en seguridad y defensa en casi 20 billones de pesos en su periodo como presidente e incorporar 30.000 nuevos militares y 30.000 nuevos policías. Además, propone una “militarización estratégica” en algunas vías y regiones en riesgo.

aumentar el gasto en seguridad y defensa en casi 20 billones de pesos en su periodo como presidente e incorporar 30.000 nuevos militares y 30.000 nuevos policías. Además, propone una “militarización estratégica” en algunas vías y regiones en riesgo. Justicia: promoverá la cárcel para los corruptos y extinción de sus bienes. También robustecer el sistema de justicia penal para que sea rápida, evitando la impunidad y la reincidencia.

promoverá la cárcel para los corruptos y extinción de sus bienes. También robustecer el sistema de justicia penal para que sea rápida, evitando la impunidad y la reincidencia. Sistema de salud: tendrá un Puesto de Mando Unificado (PMU) en Presidencia las 24 horas y los 7 días a la semana. Asimismo, buscará resolver en sus primeros 100 días de gobierno 10 millones de atenciones represadas en medicamentos, citas y procedimientos. También el pago de la deuda del Estado a las entidades prestadoras para que se pongan al día en la atención al usuario.

“Lo más fácil es decir que vamos a bajar impuestos”: Sergio Fajardo y su propuesta para el comercio Ampliar “Lo más fácil es decir que vamos a bajar impuestos”: Sergio Fajardo y su propuesta para el comercio Cerrar

El profesor, exgobernador de Antioquia y exalcalde de Medellín es uno de los máximos representantes del centro político colombiano. Estas son sus tres principales propuestas:

Seguridad: buscará recuperar el control territorial combatiendo el crimen, el narcotráfico y la violencia. Garantizará la seguridad urbana y rural de la mano de gobernadores y alcaldes. De igual manera, es vital en su programa asegurar las fronteras.

buscará recuperar el control territorial combatiendo el crimen, el narcotráfico y la violencia. Garantizará la seguridad urbana y rural de la mano de gobernadores y alcaldes. De igual manera, es vital en su programa asegurar las fronteras. Cero corrupción: sancionar a los corruptos, vigilar el uso de los recursos y las decisiones públicas, recuperar lo robado y reparar a las víctimas, prevenir futuros hechos y fomentar la cultura de integralidad.

sancionar a los corruptos, vigilar el uso de los recursos y las decisiones públicas, recuperar lo robado y reparar a las víctimas, prevenir futuros hechos y fomentar la cultura de integralidad. Salud: en sus primeros 100 días de gobierno, se instalará un Puesto de Mando Presidencial (PMP) para garantizar el derecho a la salud, reconocer la UPC como insuficiente, ordenar una auditoría externa e independiente en las EPS intervenidas, incluyendo el FOMAG.

Exalcaldesa de Bogotá Claudia López en Caracol Radio Ampliar Exalcaldesa de Bogotá Claudia López en Caracol Radio Cerrar

La exsenador y exalcaldesa de Bogotá también representa el centro político progresista en Colombia. Estas son sus tres principales propuestas:

Salud: en su programa de gobierno expone la importancia de tener un modelo mixto de salud que también esté enfocado en la prevención, en el que entidades prestadoras, tanto públicas como privadas, tengan clara la integración vertical.

en su programa de gobierno expone la importancia de tener un modelo mixto de salud que también esté enfocado en la prevención, en el que entidades prestadoras, tanto públicas como privadas, tengan clara la integración vertical. Seguridad y lucha contra la corrupción: propone un sistema judicial de tres tiempos (antimafia, ordinaria y restaurativa), que Colombia lidere en el mundo la desclasificación del cannabis y la hoja de coca, pero también que la contratación pública esté “blindada” con blockchain en licitaciones y transparencia en el SECOP.

propone un sistema judicial de tres tiempos (antimafia, ordinaria y restaurativa), que Colombia lidere en el mundo la desclasificación del cannabis y la hoja de coca, pero también que la contratación pública esté “blindada” con blockchain en licitaciones y transparencia en el SECOP. Educación: entregará un millón de becas que garanticen una trayectoria flexible hacia el trabajo formal o el emprendimiento. Creará la Agencia Nacional de Educación Posmedia, Trabajo y Emprendimiento que articule universidades, instituciones técnicas, SENA. También buscará un Gran Acuerdo Nacional por la educación.

Le puede interesar: Programa de Gobierno de Claudia López: Propuestas del partido con Claudia Imparables

Sondra Macollins. Foto: Colprensa. / Catalina.Olaya Ampliar Sondra Macollins. Foto: Colprensa. / Catalina.Olaya Cerrar

La candidata es una de las caras nuevas en la contienda presidencial. Aunque su programa de gobierno se basa en 19 grandes puntos, estas son las tres principales propuestas:

Eliminar las gobernaciones: plantea que, de manera progresiva, se supriman las 32 gobernaciones en Colombia, se eliminen las asambleas departamentales y se haga el traslado de competencias a las regiones, de las cuales propone 7.

plantea que, de manera progresiva, se supriman las 32 gobernaciones en Colombia, se eliminen las asambleas departamentales y se haga el traslado de competencias a las regiones, de las cuales propone 7. Reducción del Congreso: buscará reducirlo en un 33%, dejándolo en 69 senadores, 2 de comunidades indígenas, 2 de negritudes, palenqueros y raizales y 2 por el exterior. Además, dejará 117 representantes a la Cámara.

buscará reducirlo en un 33%, dejándolo en 69 senadores, 2 de comunidades indígenas, 2 de negritudes, palenqueros y raizales y 2 por el exterior. Además, dejará 117 representantes a la Cámara. Fusionar ministerios: propone crear un Ministerio de Bienestar Social, vinculando a las actuales carteras de Salud, Trabajo, Cultura, Deporte, Vivienda, Igualdad y Turismo.

Amplíe la información: Plan de Gobierno de Sondra Macollins: Propuestas de ‘la abogada de hierro’

Mauricio Lizcano (Caracol Radio). Ampliar Mauricio Lizcano (Caracol Radio). Cerrar

El exministro de las TIC en el Gobierno Petro se presenta en las elecciones como una opción alejada de los extremos de izquierda y derecha. Estas son sus tres propuestas principales:

Economía: eliminar la pobreza y lograr una tasa de desempleo del 5%, además de garantizar el equilibrio fiscal para una estabilidad macroeconómica. Propone aumentar las exportaciones y asegurar la entrada de ingresos estables al país.

eliminar la pobreza y lograr una tasa de desempleo del 5%, además de garantizar el equilibrio fiscal para una estabilidad macroeconómica. Propone aumentar las exportaciones y asegurar la entrada de ingresos estables al país. Trabajo: desarrollar políticas de formación, protección social y reconversión laboral para el tránsito hacia una economía baja en carbono. Fortalecer la adopción de IA en el mercado laboral del país.

desarrollar políticas de formación, protección social y reconversión laboral para el tránsito hacia una economía baja en carbono. Fortalecer la adopción de IA en el mercado laboral del país. Reforma tributaria viable: propone reducir las exenciones preferenciales en el IVA para ampliar la base gravable, disminuir la evasión de impuestos y recortar el presupuesto para cumplir con la regla fiscal.

Lea aquí: Mauricio Lizcano reveló que las Farc le propusieron infiltrar a Vargas Lleras para liberar a su papá

Santiago Botero Jaramillo, empresario y candidato a las elecciones presidenciales de 2026. Ampliar Santiago Botero Jaramillo, empresario y candidato a las elecciones presidenciales de 2026. Cerrar

El empresario es uno de los candidatos más polémicos por varias de sus propuestas en caso de ser presidente de la República. Estas son las tres principales:

Ley de Punto Final y pena de muerte : en diálogo con Caracol Radio, Botero explicó que esta se trata de una medida que borra los delitos cometidos antes de una fecha estipulada, pero los nuevos criminales se enfrentarían a la pena de muerte.

en diálogo con Caracol Radio, Botero explicó que esta se trata de una medida que borra los delitos cometidos antes de una fecha estipulada, pero los nuevos criminales se enfrentarían a la pena de muerte. Reforma a la justicia: mediante un referendo, les haría cinco preguntas a los colombianos para autorizar la pena de muerte.

mediante un referendo, les haría cinco preguntas a los colombianos para autorizar la pena de muerte. Educación: propone subsidios directos a madres cabezas de familia y estudiantes para facilitar el acceso al sistema educativo. Además, entregar un bono mensual de 800.000 pesos para elegir el colegio de los niños. También, plantea otorgar 6 millones de pesos por semestre a cerca de 2,5 millones de estudiantes universitarios.

Más detalles aquí: Propuestas de Santiago Botero: Plan de Gobierno del candidato del partido Romper el Sistema

Miguel Uribe Londoño. Foto: (Colprensa - Cristian Bayona). Ampliar Miguel Uribe Londoño. Foto: (Colprensa - Cristian Bayona). Cerrar

El padre el excandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien fue asesinado, recoge las banderas de su hijo, pero se distanció del Centro Democrático. Estas son sus principales propuestas:

Seguridad: devolver la seguridad y reducir la violencia con acciones “sin ambigüedades” contra las estructuras armadas. Implementar una política integral frente a los cultivos ilícitos y economías ilegales. Resalta la modernización tecnológica de la fuerza pública.

devolver la seguridad y reducir la violencia con acciones “sin ambigüedades” contra las estructuras armadas. Implementar una política integral frente a los cultivos ilícitos y economías ilegales. Resalta la modernización tecnológica de la fuerza pública. Economía: adoptará una política de estabilidad normativa para la inversión productiva a largo plazo. Fomentar la formación bruta de capital fijo, combinando inversión privada con inversión pública estratégica en infraestructura habilitante. Implementará un esquema de financiamiento que permita a las mipyes acceder.

Amplíe la información aquí: Plan de Gobierno Miguel Uribe Londoño: Propuestas del candidato del Partido Demócrata Colombiano

Foto: Instagram @Gustavo Matamoros Ampliar Foto: Instagram @Gustavo Matamoros Cerrar

El general retirado del Ejército sorprendió al inscribir su candidatura en el último instante ante la Registraduría. Estas son sus tres principales propuestas:

Lucha contra la corrupción: busca reformar el funcionamiento del Estado para que se reduzcan los gastos burocráticos y un sistema descentralizado. De igual forma, con la creación de una entidad, pretende eliminar la asignación a discreción de recursos.

busca reformar el funcionamiento del Estado para que se reduzcan los gastos burocráticos y un sistema descentralizado. De igual forma, con la creación de una entidad, pretende eliminar la asignación a discreción de recursos. Salud: pretende evaluar el funcionamiento de las EPS para identificar las fallas y así corregir los problemas en el sistema de salud colombiano.

pretende evaluar el funcionamiento de las EPS para identificar las fallas y así corregir los problemas en el sistema de salud colombiano. Seguridad: acabaría con la Paz Total del Gobierno Petro y abordaría la seguridad con un enfoque centrado en el bienestar de las personas.

Roy Barreras en Sin Anestesia. Foto: Caracol Radio Ampliar Roy Barreras en Sin Anestesia. Foto: Caracol Radio Cerrar

El exsenador y exembajador de Colombia en Reino Unido ganó la consulta de izquierda. Estas son sus principales propuestas:

Salud: propone un “bloque salud” que garantice que el dinero llegue a su destino para que cada peso que salga de la ADRES tenga una marca digital (blockchain). Asimismo, apostará por tener historias clínicas en la nube, haciéndola accesible mediante la cédula digital.

propone un “bloque salud” que garantice que el dinero llegue a su destino para que cada peso que salga de la ADRES tenga una marca digital (blockchain). Asimismo, apostará por tener historias clínicas en la nube, haciéndola accesible mediante la cédula digital. Política: quiere un Estatuto Único del Trabajador de la Salud en el que el régimen laboral especial reconozca la naturaleza esencial de la labor. “A Trabajo Igual, Salario Igual”. Además, tiene en mente tener tablas salariales mínimas obligatorias.

quiere un Estatuto Único del Trabajador de la Salud en el que el régimen laboral especial reconozca la naturaleza esencial de la labor. “A Trabajo Igual, Salario Igual”. Además, tiene en mente tener tablas salariales mínimas obligatorias. Mujeres: crear la Escuela Virtual de Colombia para niñas y dotar a un millón de estas jóvenes entre los 12 y 17 años de un computador con conectividad. Una liga de fútbol incluyente. Promover que las madres cabeza de familia de menores tengan horarios acordes a las jornadas de los colegios para que puedan pasar tiempo con sus hijos.

En contexto: Roy Barreras arremete contra la paz total: No pusieron límites y los bandidos están mamando gallo

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