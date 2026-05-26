Propuesta de Leyva a Petro en caso de un fraude electoral: “sabe que Abelardo lo puede llevar preso”

Petro dijo que Leyva y aliados lo demandarían en EEUU: pidió al pueblo “alzarse” si tiene problemas. Foto: EFE/ Colprensa.

A tan solo cinco días de las elecciones presidenciales, mucho se ha hablado por parte del Gobierno de la advertencia de un fraude electoral y lo que podría venir para el país.

La contienda ha estado marcado por cuestionamientos hacia el software de la Registraduría, problemas con la validación de las inscripciones de los candidaturas y desconfianza por el preconteo.

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A todo esto se le suma, los conflictos y fracciones que ha tenido el presidente Gustavo Petro con sus funcionarios, entre ellos el excanciller Álvaro Leyva, marcado por el problema con los pasaportes.

Por lo cual, el excanciller publicó una carta con una propuesta para el presidente Petro y la contienda presidencial, pues asegura que el Gobierno tiene planeado hablar de un fraude electoral, cuando supuestamente gane Abelardo de la Espriella ante la amenaza de que puede llevar preso al presidente Gustavo Petro.

¿En qué consiste la propuesta?

El excanciller le propuso al presidente Gustavo Petro que se retire del cargo en los artículos 193 de la Constitución, y mientras Estados Unidos, el Vaticano y la ONU se encarguen de revisar el escrutinio. Señala que la vicepresidenta Francia Márquez lo puede suceder.

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Esto dijo Álvaro Leyva:

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