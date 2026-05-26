¿Volantear sirve a pocos días de las elecciones presidenciales? Juan Daniel Oviedo responde

En Sin Anestesia, sección de La Luciérnaga de Caracol Radio estuvieron presentes la candidata presidencial Paloma Valencia y su fórmula vicepresidencial Juan Daniel Oviedo, se trataron varios temas entre los que se destacan cómo manejar los últimos días previos a las elecciones, estrategias políticas y propuestas.

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¿Qué es lo más difícil a pocos días de las elecciones?

“El día que tiene veinticuatro horas. Vamos a romper esa restricción y vamos a estar las veinticuatro horas al día: pegándome unas trasnochadas trabajando, volanteando aquí en Bogotá porque estamos convencidos que Bogotá va a elegir a Paloma presidenta”, dijo el candidato a la vicepresidencia.

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¿Volantear sirve?

“Yo creo que es el complemento perfecto para la estrategia de redes sociales. Recordemos que lo único que cambió a la obra del comportamiento político de los colombianos entre 2022 y 2026 es que hoy tenemos una tribuna digital más potente, que ha sido sujeto de campaña sucia por parte de los extremos, tanto de la izquierda como de la derecha representados por Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella. Pero algo que es imbatible entre 2022 y 2026 es que apareció una figura como Oviedo que hace política en la calle, hablando con la gente, emocionando y sobre todo recuperando la confianza de la gente en la política gracias a esas conversaciones. Entonces yo sí creo que funciona”.

El candidato a la vicepresidencia Juan Daniel Oviedo recordó que días antes de la Gran Consulta estuvieron en ciudades como Tunja donde ganaron y en Montería, tierra de Abelardo de la Espriella, tuvieron un resultado muy importante.

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