¿Quién ganaría en segunda vuelta? Escenarios, según últimas encuestas presidenciales de mayo 2026

Imagen de referencia. Iván Cepeda - Paloma Valencia - Abelardo De La Espriella - Encuestas: Getty Images.

Colombia se prepara para las elecciones presidenciales el próximo domingo, 31 de mayo. Según las últimas encuestas de 2026, se presentan diversos escenarios para la segunda vuelta presidencial, destacando a Iván Cepeda como uno de los candidatos con mayor respaldo.

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Las mediciones recientes de Guarumo & Ecoanalítica, INVAMER y Atlas Intel revelan las intenciones de voto a cinco días de las elecciones. A continuación, presentamos las perspectivas para la segunda vuelta presidencial en Colombia 2026:

Resultados últimas encuestas de mayo 2026

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Guarumo & Ecoanalítica

La más reciente encuesta de Guarumo & Ecoanalítica (medición hecha del 11 al 19 de mayo) en mayo de 2026 muestra, en el primer resultado, a Iván Cepeda con un 40 %, mientras que Abelardo de la Espriella lo supera con un 43.6 %. Un 16.4% de los encuestados no votaría por ninguno de los dos.

En el segundo escenario se plantea una contienda entre Cepeda y la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia. Cepeda alcanza un 39.9% de los votos y Valencia lidera con un 44.8%. Los encuestados que no votarían por ninguno concentran el 15.3%.

El tercer escenario presenta a de la Espriella con Valencia. Mientras que de la Espriella alcanza 32.2% en la intención de voto, Valencia obtiene un 30.3%. Aquí, la opción “Ninguno” es del 37.5%.

INVAMER

En el caso de Invamer, la encuesta “Colombia Opina #22” (medición hecha del 13 al 20 de mayo) presenta los siguientes resultados en una segunda vuelta, con Cepeda ganando en los cuatro posibles escenarios:

Escenario 1: Iván Cepeda vs. Abelardo de la Esprilla

Iván Cepeda: 52.4%

Abelardo de la Espriella: 45.3%

Voto en blanco: 2.3%

Escenario 2: Iván Cepeda vs. Paloma Valencia

Iván Cepeda: 52.8%

Paloma Valencia: 44.3%

Voto en blanco: 2.9%

Escenario 3: Iván Cepeda vs. Sergio Fajardo

Iván Cepeda: 53.9%

Sergio Fajardo: 42.8%

Voto en blanco: 3.2%

Escenario 4: Iván Cepeda vs. Claudia López

Iván Cepeda: 64.8%

Claudia López: 28.5%

Voto en blanco: 6.7%

Según la encuesta, un 48.4% de los encuestados votaría por un candidato en oposición al gobierno de Gustavo Petro, mientras que un 47.9% votaría por un candidato a favor del gobierno actual. Un 3.7% no sabe o no responde.

Atlas Intel

La reciente encuesta Atlas Intel para la revista Semana posiciona a Cepeda como el candidato con mayor respaldo. La encuesta realizada entre el 18 y el 21 de mayo mostró los siguientes escenarios:

Entre un enfrentamiento directo entre Cepeda y de la Espriella, el candidato de la izquierda obtiene 41.3%, mientras que de la Espriella lidera con un 50%. Un 8.8% de los encuestados votaría en blanco o nulo.

En un segundo escenario entre Cepeda y Valencia, el candidato oficial del Pacto Histórico logra un 41.5% de los votos totales y Valencia alcanza un 44.6%. El porcentaje de un voto en blanco es del 13.9%.

Un tercer escenario sitúa a Cepeda y a Sergio Fajardo, Cepeda con el 38.7% de los votos y Fajardo con el 38.8%. El 22.5% de los encuestados se inclina por el voto en blanco.

Centro Nacional de Consultoría - CNC

Por último, esta medición, realizada entre el 16 y el 22 de mayo, señala que de la Espriella obtendría un 43,6 % de los votos sobre el 40,9 % de Cepeda, quedando ganador el candidato de derecha.

Valencia no seguiría la tendencia que predicen Guarumo y Atlas Intel, pues en esta contienda el ganador sería Cepeda con un 40,8 % sobre un 39,1 % de Valencia.