Plan de Gobierno Miguel Uribe Londoño: Propuestas del candidato del Partido Demócrata Colombiano

Miguel Uribe Londoño nació en Medellín. Es economista de la Universidad de Miami y abogado de la Universidad de los Andes. Cuenta además con una especialización en finanzas y estudios estratégicos, realizó el CIDENAL 10 en la Escuela Superior de Guerra en 1982 y obtuvo una maestría en Periodismo en la Universidad de los Andes.

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A lo largo de su trayectoria ha combinado el servicio público, la actividad empresarial y el liderazgo gremial. Se ha desempeñado como secretario económico de la Presidencia de la República, director de Proantioquia en Bogotá, senador, además de presidir la Federación Nacional de Cacaoteros, entre otros.

Actualmente es el candidato presidencial por el Partido Demócrata Colombiano, con una propuesta centrada en recuperar la seguridad, fortalecer las instituciones y generar oportunidades de progreso para todos los colombianos.

Este es el plan de trabajo de Miguel Uribe Londoño:

Entre las propuestas más destacadas de trabajo de Miguel Uribe Londoño se encuentran los siguientes puntos:

Seguridad para las familias:

Control territorial efectivo y reducción de la violencia: Actuarán sin ambigüedades frente a estructuras armadas ilegales y redes narcotraficantes que disputan el control territorial.

Actuarán sin ambigüedades frente a estructuras armadas ilegales y redes narcotraficantes que disputan el control territorial. Política integral frente a cultivos ilícitos y economías ilegales: Se implementará una política combinada de erradicación efectiva y sustitución sostenible con acompañamiento productivo real. La intervención priorizará territorios con alta concentración de cultivos ilícitos y economías ilegales.

Se implementará una política combinada de erradicación efectiva y sustitución sostenible con acompañamiento productivo real. La intervención priorizará territorios con alta concentración de cultivos ilícitos y economías ilegales. Programa Nacional contra la Extorsión y el Crimen Urbano: La extorsión será tratada como prioridad nacional por su impacto directo sobre comerciantes, transportadores y pequeños productores.

La extorsión será tratada como prioridad nacional por su impacto directo sobre comerciantes, transportadores y pequeños productores. Modernización tecnológica y fortalecimiento de la Fuerza Pública: Respaldarán de manera decidida a la Fuerza Pública, fortaleciendo su equipamiento, formación, bienestar, condiciones laborales y apoyo en salud mental.

Respaldarán de manera decidida a la Fuerza Pública, fortaleciendo su equipamiento, formación, bienestar, condiciones laborales y apoyo en salud mental. Integración seguridad–desarrollo: La seguridad será entendida como una política habilitante del desarrollo. En municipios priorizados se activarán planes integrales que incluyan vías terciarias, electrificación rural, conectividad escolar, servicios básicos, incentivos para la inversión productiva y generación de empleo formal.

La seguridad será entendida como una política habilitante del desarrollo. En municipios priorizados se activarán planes integrales que incluyan vías terciarias, electrificación rural, conectividad escolar, servicios básicos, incentivos para la inversión productiva y generación de empleo formal. Protección de líderes sociales y comunidades en riesgo: Se fortalecerán los sistemas de alerta temprana con respuesta efectiva y presencia institucional coordinada en territorios de alto riesgo. La protección de líderes sociales, comunidades rurales y poblaciones vulnerables será una prioridad transversal de la política de seguridad.

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Desarrollo productivo, empresa y crecimiento económico:

Estabilidad normativa, seguridad jurídica y previsibilidad para la inversión: Se adoptará una política de estabilidad normativa para inversión productiva de largo plazo, reduciendo la incertidumbre asociada a reformas frecuentes y cambios regulatorios sectoriales.

Se adoptará una política de estabilidad normativa para inversión productiva de largo plazo, reduciendo la incertidumbre asociada a reformas frecuentes y cambios regulatorios sectoriales. Impulso a la inversión y formación bruta de capital: Se implementará una agenda proinversión orientada a aumentar la formación bruta de capital fijo, combinando inversión privada con inversión pública estratégica en infraestructura habilitante.

Se implementará una agenda proinversión orientada a aumentar la formación bruta de capital fijo, combinando inversión privada con inversión pública estratégica en infraestructura habilitante. Arquitectura nacional de financiamiento productivo para escalar empresas: Se fortalecerá una arquitectura de financiamiento que permita a mipymes y empresas jóvenes acceder a capital de crecimiento, modernización tecnológica y expansión exportadora.

Se fortalecerá una arquitectura de financiamiento que permita a mipymes y empresas jóvenes acceder a capital de crecimiento, modernización tecnológica y expansión exportadora. Productividad laboral y modernización empresarial: Se ejecutará una agenda nacional de productividad para reducir brechas estructurales en adopción tecnológica, calidad del capital humano y la escala productiva.

Se ejecutará una agenda nacional de productividad para reducir brechas estructurales en adopción tecnológica, calidad del capital humano y la escala productiva. Formalización y escalamiento empresarial: Se simplificarán los trámites y las cargas regulatorias para la formalización empresarial, con una agenda explícita de reducción de los costos de formalidad para micro y pequeñas empresas.

Se simplificarán los trámites y las cargas regulatorias para la formalización empresarial, con una agenda explícita de reducción de los costos de formalidad para micro y pequeñas empresas. Desarrollo productivo con enfoque territorial y convergencia regional: Se implementarán Zonas de Desarrollo Productivo en regiones con alto rezago relativo, integrando infraestructura logística, conectividad digital, acceso a energía, formación técnica y promoción de inversión.

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Justicia y estado de derecho:

Reducir estructuralmente la congestión judicial: se implementará una estrategia integral para disminuir los tiempos promedio de resolución en procesos civiles, administrativos y penales.

se implementará una estrategia integral para disminuir los tiempos promedio de resolución en procesos civiles, administrativos y penales. Disminuir la impunidad en delitos de alto impacto: Se fortalecerá la capacidad investigativa y procesal para aumentar la probabilidad de esclarecimiento en: Homicidio, extorsión, delitos sexuales contra menores, corrupción administrativa, lavado de activos y criminalidad organizada.

Se fortalecerá la capacidad investigativa y procesal para aumentar la probabilidad de esclarecimiento en: Homicidio, extorsión, delitos sexuales contra menores, corrupción administrativa, lavado de activos y criminalidad organizada. Modernizar tecnológicamente el sistema judicial: El Estado impulsará la digitalización plena del expediente judicial, interoperabilidad de bases de datos y sistemas de gestión con analítica de desempeño.

El Estado impulsará la digitalización plena del expediente judicial, interoperabilidad de bases de datos y sistemas de gestión con analítica de desempeño. Fortalecer la defensa jurídica del Estado: El volumen de demandas contra el Estado y las condenas fiscales requieren prevención y gestión estratégica.

El volumen de demandas contra el Estado y las condenas fiscales requieren prevención y gestión estratégica. Garantizar acceso efectivo y equitativo a la justicia: El objetivo estratégico es ampliar cobertura institucional en zonas rurales y territorios con menor presencia judicial.

El objetivo estratégico es ampliar cobertura institucional en zonas rurales y territorios con menor presencia judicial. Reformar y modernizar el sistema penitenciario: El sistema carcelario será reorganizado bajo tres principios: Control efectivo, disciplina institucional y programas reales de reinserción laboral.

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Relaciones Exteriores:

Diplomacia para la seguridad nacional y lucha contra el crimen transnacional: Se consolidará una Diplomacia de Seguridad Nacional para alinear la acción internacional con objetivos de control territorial, la desarticulación de redes criminales y reducción de flujos ilícitos.

Se consolidará una Diplomacia de Seguridad Nacional para alinear la acción internacional con objetivos de control territorial, la desarticulación de redes criminales y reducción de flujos ilícitos. Cooperación técnica y alianzas estratégicas de seguridad (EE.UU e Israel): Se fortalecerán mecanismos bilaterales y multilaterales de cooperación con actores legítimos para enfrentar amenazas transnacionales, priorizando capacidades de inteligencia, interdicción, ciberseguridad, control de fronteras, lucha contra el lavado de activos y tecnologías de vigilancia.

Se fortalecerán mecanismos bilaterales y multilaterales de cooperación con actores legítimos para enfrentar amenazas transnacionales, priorizando capacidades de inteligencia, interdicción, ciberseguridad, control de fronteras, lucha contra el lavado de activos y tecnologías de vigilancia. Fronteras seguras: Se activará una política de fronteras seguras mediante comisiones binacionales y centros de coordinación operativa, con enfoque en corredores de narcotráfico, minería ilegal, trata de personas y contrabando.

Se activará una política de fronteras seguras mediante comisiones binacionales y centros de coordinación operativa, con enfoque en corredores de narcotráfico, minería ilegal, trata de personas y contrabando. Gestión migratoria ordenada y seguridad humana: Se fortalecerá el control de flujos migratorios irregulares asociados a redes criminales, sin afectar las obligaciones humanitarias y de derechos humanos.

Se fortalecerá el control de flujos migratorios irregulares asociados a redes criminales, sin afectar las obligaciones humanitarias y de derechos humanos. Alianza operativa para el Darién (Panamá, EE.UU y cooperación multilateral: Se impulsará la cooperación operativa con Panamá, Estados Unidos y organismos internacionales para gestionar el corredor del Darién con enfoque en seguridad, reducción de riesgos humanitarios y desmantelamiento de redes criminales. La política priorizará la inteligencia, control de rutas, judicialización y medidas de prevención.

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Estado eficiente y sin corrupción:

Presupuesto basado en resultados: Se implementará un esquema transversal de presupuesto por resultados en sectores estratégicos.

Se implementará un esquema transversal de presupuesto por resultados en sectores estratégicos. Trazabilidad digital integral del gasto y la contratación pública con control preventivo: Se implementará un Sistema Integral de Trazabilidad Digital del Gasto y la Contratación Pública con enfoque preventivo, interoperable y con alertas automáticas de riesgo.

Se implementará un Sistema Integral de Trazabilidad Digital del Gasto y la Contratación Pública con enfoque preventivo, interoperable y con alertas automáticas de riesgo. Sistema anticorrupción integral: Se fortalecerá la política anticorrupción con enfoque basado en riesgo con reducción de la discrecionalidad, cruces automáticos de datos, interoperabilidad y el fortalecimiento investigativo y disciplinario para que la sanción sea oportuna y efectiva.

Se fortalecerá la política anticorrupción con enfoque basado en riesgo con reducción de la discrecionalidad, cruces automáticos de datos, interoperabilidad y el fortalecimiento investigativo y disciplinario para que la sanción sea oportuna y efectiva. SECOP II al 100%: Los Ministerios del Interior y de las TIC junto con el DNP deberán lograr que en nuestro primer año de gobierno, todas las entidades estén en el SECOP II.

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Energía y transición energética:

Garantizar seguridad energética y suficiencia de oferta: El primer objetivo estratégico es evitar riesgos de racionamiento y preservar la confiabilidad del sistema eléctrico frente a eventos climáticos extremos o retrasos en nuevos proyectos

El primer objetivo estratégico es evitar riesgos de racionamiento y preservar la confiabilidad del sistema eléctrico frente a eventos climáticos extremos o retrasos en nuevos proyectos Consolidar una transición energética ordenada y técnicamente viable: Colombia avanzará hacia una matriz más diversificada, reduciendo progresivamente la intensidad de carbono bajo criterios de planeación integral.

Colombia avanzará hacia una matriz más diversificada, reduciendo progresivamente la intensidad de carbono bajo criterios de planeación integral. Preservar la estabilidad fiscal asociada al sector energético (Transición energética con transición fiscal): El sector de hidrocarburos continúa siendo relevante para exportaciones, regalías e impuestos. Una transición descoordinada puede generar choques fiscales significativos.

El sector de hidrocarburos continúa siendo relevante para exportaciones, regalías e impuestos. Una transición descoordinada puede generar choques fiscales significativos. Modernizar infraestructura de transmisión y reducir barreras: La expansión renovable exige una red de transmisión moderna, anticipatoria y eficiente, los retrasos en transmisión obligan a despachar generación más costosa y elevan las tarifas.

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Minería:

Recuperación del control territorial y combate integral a la minería ilegal: Se implementará una estrategia nacional de lucha contra la minería ilegal y sus cadenas de financiación criminal, basada en coordinación interinstitucional.

Se implementará una estrategia nacional de lucha contra la minería ilegal y sus cadenas de financiación criminal, basada en coordinación interinstitucional. Estabilidad tributaria y reactivación de proyectos estratégicos: Se promoverá un marco tributario competitivo y estable que incentive la inversión responsable de largo plazo.

Se promoverá un marco tributario competitivo y estable que incentive la inversión responsable de largo plazo. Modernización normativa y fortalecimiento institucional: Colombia requiere un marco jurídico actualizado y coherente.

Colombia requiere un marco jurídico actualizado y coherente. Exploración estratégica y encadenamientos productivos: Se fortalecerá el Servicio Geológico Colombiano y la política de exploración responsable de minerales estratégicos como cobre, níquel, gas asociado, carbón metalúrgico y tierras raras.

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Sistema financiero e inclusión productiva:

Romper las barreras de acceso financiero mediante garantías estatales ampliadas: Se transformará el Grupo Bicentenario en un esquema nacional ampliado de respaldo crediticio orientado a jóvenes, mujeres y microempresas excluidas.

Se transformará el Grupo Bicentenario en un esquema nacional ampliado de respaldo crediticio orientado a jóvenes, mujeres y microempresas excluidas. Reducir el costo del crédito productivo formal: Se implementará un programa focalizado de alivio parcial de tasas en microcrédito y crédito popular.

Se implementará un programa focalizado de alivio parcial de tasas en microcrédito y crédito popular. Reforma estructural del capital semilla y acompañamiento empresarial: Se rediseñarán instrumentos como iNNpulsa y Fondo Emprender bajo tres principios: Convocatorias permanentes y simplificadas, desembolsos por fases verificables y rápidas y acompañamiento técnico territorial obligatorio.

Se rediseñarán instrumentos como iNNpulsa y Fondo Emprender bajo tres principios: Convocatorias permanentes y simplificadas, desembolsos por fases verificables y rápidas y acompañamiento técnico territorial obligatorio. Estrategia integral contra el gota a gota: Se implementará una estrategia dual entre: represión estructural y alternativa financiera real.

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Empleo y desarrollo productivo:

Estabilidad jurídica y confianza para la inversión y el empleo formal: Promoveremos un entorno de confianza para la inversión nacional y extranjera mediante estabilidad jurídica, respeto a la propiedad privada, seguridad contractual y previsibilidad regulatoria.

Promoveremos un entorno de confianza para la inversión nacional y extranjera mediante estabilidad jurídica, respeto a la propiedad privada, seguridad contractual y previsibilidad regulatoria. Reforma del entorno laboral para una formalización progresiva y responsable: Implementaremos una estrategia de formalización progresiva para corregir el desajuste entre el costo laboral total y la productividad, especialmente en micro y pequeñas empresas, sin debilitar derechos fundamentales.

Implementaremos una estrategia de formalización progresiva para corregir el desajuste entre el costo laboral total y la productividad, especialmente en micro y pequeñas empresas, sin debilitar derechos fundamentales. Incentivos tributarios condicionados a creación y permanencia de empleo formal: Reorientaremos el sistema tributario para que premie la generación de empleo formal sostenido, especialmente en jóvenes y mujeres, y no penalice el crecimiento de empresas formales.

Reorientaremos el sistema tributario para que premie la generación de empleo formal sostenido, especialmente en jóvenes y mujeres, y no penalice el crecimiento de empresas formales. Programa Nacional de Productividad y Escalamiento Empresarial (Mipymes): Fortaleceremos micro, pequeñas y medianas empresas que son hoy la principal fuente de empleo mediante un programa integral de escalamiento empresarial para fortalecer el acceso a crédito productivo formal, digitalización, formalización contable, asistencia para adopción tecnológica, simplificación tributaria para transición de micronegocio a pyme, e integración a cadenas de valor nacionales e internacionales.

Fortaleceremos micro, pequeñas y medianas empresas que son hoy la principal fuente de empleo mediante un programa integral de escalamiento empresarial para fortalecer el acceso a crédito productivo formal, digitalización, formalización contable, asistencia para adopción tecnológica, simplificación tributaria para transición de micronegocio a pyme, e integración a cadenas de valor nacionales e internacionales. Articulación entre educación y empleo: Alinearemos formación técnica y tecnológica con las necesidades reales del sector productivo. Fortaleceremos la articulación de educación media técnica, el SENA, las empresas y los contratos de aprendizaje con ruta de inserción formal mínima.

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Educación para la libertad social:

Talento Docente y Liderazgo Escolar: La calidad del sistema depende de la calidad del docente y del liderazgo institucional.

La calidad del sistema depende de la calidad del docente y del liderazgo institucional. Jornada Única con Innovación Pedagógica: La jornada extendida no será más horas de lo mismo, sino mejor aprendizaje. Se ampliará progresivamente el tiempo efectivo de aprendizaje.

La jornada extendida no será más horas de lo mismo, sino mejor aprendizaje. Se ampliará progresivamente el tiempo efectivo de aprendizaje. Infraestructura y Conectividad Universal: Se implementará un Plan Nacional de Infraestructura Educativa

Se implementará un Plan Nacional de Infraestructura Educativa Educación Media, Técnica y Empleo Formal: La cobertura en educación media es de apenas 52%, lo que constituye el principal cuello de botella del sistema. El 23% de jóvenes entre 18 y 24 años ni estudian ni trabajan.

La cobertura en educación media es de apenas 52%, lo que constituye el principal cuello de botella del sistema. El 23% de jóvenes entre 18 y 24 años ni estudian ni trabajan. Educación Superior Sostenible y Pertinente: La cobertura en educación superior ronda el 55%, pero solo 4 de cada 10 estudiantes se gradúan.

La cobertura en educación superior ronda el 55%, pero solo 4 de cada 10 estudiantes se gradúan. Entornos Educativos Seguros: La educación requiere seguridad como condición estructural. Se desarrollará un programa nacional de entornos protectores en coordinación con autoridades territoriales, priorizando municipios de alto riesgo.

Estos son algunos de los puntos de trabajo de Miguel Uribe Londoño, si desea consultar más a fondo el plan de trabajo lo puede hacer en su página web: https://migueluribe.com/

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