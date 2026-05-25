Propuestas de Abelardo de la Espriella: Plan de Gobierno de candidato de Defensores de la Patria

La Gran Convención de Defensores de la Patria, convocada por Abelardo de la Espriella, candidato a las elecciones presidenciales de 2026, en el marco de su campaña Firme Por La Patria. (Colprensa - Cristian Bayona). / Cristian Bayona

El candidato presidencial, Abelardo de la Espriella, presentó su plan de gobierno para el periodo 2026-2030. Bajo el lema “El Milagro de los Nunca”, de la Espriella prometió que su programa busca transformar a Colombia en una “Patria Milagro”, segura y próspera para todos los ciudadanos.

El plan se estructura en 13 propuestas clave, que abordan desde la seguridad y la economía hasta la salud, la educación y el bienestar familiar, con un enfoque especial en la erradicación de la corrupción y la promoción de la transparencia.

Su estrategia prioriza a aquellas que “NUNCA han sido vistas por el Estado” y establece una meta de 100 días iniciales de gobierno para demostrar resultados.

Un llamado a la Defensa Nacional

De acuerdo con su plan de gobierno, Colombia necesita ser “salvada” de cuatro amenazas principales: el autoritarismo, la violencia criminal, la corrupción política y la penetración del narcotráfico y las economías ilegales.

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Sus propuestas clave incluyen convertir la elección en una decisión histórica de defensa nacional, levantar una mayoría moral y política para detener la captura del Estado y ejecutar una limpieza inmediata en las cabezas y órganos directivos de las instituciones públicas, comenzando por Ecopetrol.

Patriotismo constitucional

El candidato enfatizó que la democracia solo será posible si la Constitución vuelve a ser el límite de poder y el consenso central en la República. Las propuestas comprenden un compromiso de lealtad con la Constitución, el rechazo a una constituyente, la defensa de jueces, prensa e instituciones, y elevar a rango constitucional la prohibición de la “combinación de todas las formas de lucha” como estrategia de poder político.

La seguridad de la “Patria Milagro”

Para de la Espriella, el crimen es el “principal enemigo de la libertad, la paz verdadera y la estabilidad del país”. El candidato dejó claro que “con los criminales no habrá negociación”. Calificó la política de ‘Paz Total’ de Gustavo Petro como una “paz fracasada” y una “traición a la patria”.

Las propuestas en materia de seguridad incluyen destruir 330.000 hectáreas de coca mediante fumigación aérea, erradicación manual, persecución de capitales narcos, extinción de dominio exprés, sustitución y extradición. También se busca recuperar el control territorial, reafirmar el monopolio estatal de las armas, desmontar milicias y poderes coercitivos paralelos, reconstruir y fortalecer la Fuerza Pública, recuperar el sistema carcelario, destruir economías ilegales, y fortalecer la inteligencia, justicia y judicialización.

Además, propone un Bloque de Búsqueda contra la Extorsión y una Primera Línea de Seguridad con veteranos y reservistas.

La anticorrupción en la “Patria Milagro”

Las propuestas incluyen que el presidente y el vicepresidente sean ejemplo de transparencia, la creación de un Bloque de Búsqueda contra la corrupción dirigido por el presidente. El uso de inteligencia, análisis financiero y policía judicial, extinción de dominio exprés, reforma de la contratación pública y la persecución de flujos financieros ilícitos.

Para 2030, se propone que todos los procesos de contratación pública se realicen a través de blockchain.

La propuesta para la salud: plan de choque para la crisis humanitaria

Para el sector de la salud, de la Espriella propone un plan de choque de $10 billones, revisión de los ajustes a la Unidad de Pago por Capitación (UPC), restablecimiento del flujo de recursos y recuperar el acceso oportuno a medicamentos y tratamientos.

En la misma línea, el plan detalla que se busca fortalecer la medicina en atención primaria, inyectar tecnología a la gestión del sistema de salud, fortalecer la red hospitalaria, dignificar al personal de salud, y hacer más eficientes a las EPS.

También contempla hacer un arbitraje a los recursos “mal administrados” por la ADRES y revisar contratos de infraestructura en salud.

La economía con de la Espriella y Restrepo

De la Espriella, junto a su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, detallaron que la meta es administrar la escasez a desatar abundancia, buscando un crecimiento del 7 % anual. Entre las propuestas se destacan luchar contra la pobreza con el Plan Cosecha Solidaria, ordenar las finanzas públicas, consolidar un programa de “ajuste fiscal” que reduzca el tamaño del Estado hasta en una cuarta parte. Lograr un superávit fiscal primario, fortalecer el comité autónomo de regla fiscal, reducir la carga tributaria, reducir los costos de energía, y crear una ‘Gran Revolución de DesRegulación’.

Otras propuestas clave del plan de Abelardo de la Espriella