“Esperamos y aspiramos que la gente no se deje llevar por las encuestas”: Mauricio Lizcano

En los micrófonos den 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, habló el exministro y ahora candidato presidencial Mauricio Lizcano, quien se refirió a la recta final de su campaña y el panorama electoral de cara a las elecciones de este próximo domingo, 31 de mayo.

En esa línea, se dedicó en uno de sus apartados a las encuestas electorales, en donde mencionó que alrededor de estas hay “mucha manipulación”.

“Por supuesto, las encuestas manipulan enormemente la opinión. Lo que nosotros esperamos y aspiramos es que la gente no se deje llevar por las encuestas o por lo que dicen, sino por lo que dice su corazón y su opinión, igual en primera vuelta no vamos a poder tener presidente, seguramente será en segunda, pero claro que las encuestas influencian, sería decir mentiras si uno cree que las encuestas no manipulan (...) claro que alrededor de las encuestas hay mucha manipulación“, comentó.

Y agregó: “Nosotros estamos desde una campaña generacional: el odio puede dar votos, pero no, no construye países. Nosotros lo que le hemos dicho al país es hay que volver a la política de las ideas porque esta campaña ha sido sobre simplificada. Ahora uno escuchaba la propaganda de Paloma y su gran argumento para ser presidente es que puede ganar en segunda vuelta, y el gran argumento de Cepeda es que le puede ganar a Uribe y el gran argumento de de la Espriella es que le puede ganar a Paloma. Es decir, es como el debate del poder por el poder sobre simplificando las ideas, las propuestas, pues no hay propuestas, no hay ideas, porque entre otras cosas, no hay debates, entonces ha sido imposible que los colombianos conozcan de verdad las propuestas, que comparen hojas de vida, que miren cuál es el programa de gobierno de cada uno de los candidatos, está siendo, entonces una campaña, por un lado basada en el odio, y por el otro, en las pasiones”.

“Dejen jugar al moreno”

Por otro lado, Lizcano hizo la petición de que se le de la oportunidad a quienes no lideran las encuestas.

“Lo que hemos dicho es: ‘dejen jugar al moreno’, es decir, déjenos que la gente pueda llegar a primera vuelta porque todas las preguntas a quienes no estamos liderando las encuestas es a quién nos vamos a unir o qué vamos a hacer, o también presionando solo a votar por los primeros tres, entonces nosotros vamos a seguir adelante, nosotros sí queremos cambiar la conversación en Colombia”.

Escuche la entrevista completa a continuación:

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