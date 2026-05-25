Así avanzan las cuentas de las campañas presidenciales rumbo a primera vuelta

A seis días de la primera vuelta presidencial, Transparencia por Colombia dio a conocer un nuevo reporte sobre los ingresos y gastos registrados por las campañas en la plataforma Cuentas Claras.

Según el informe, el candidato Iván Cepeda reportó ingresos por cerca de $15 mil millones de pesos y gastos superiores a los $8.000 millones.

Por su parte, la campaña de Paloma Valencia registró ingresos cercanos a los $30.000 millones y gastos por más de $12.000 millones.

Entretanto, Abelardo De La Espriella reportó ingresos por $32.000 millones de pesos y gastos superiores a los 18.000 millones.

“Faltan seis días para la primera vuelta de las elecciones presidenciales. A hoy, 9 de las 14 campañas han registrado ingresos y gastos en el aplicativo Cuentas Claras”, señaló Transparencia por Colombia en el reporte publicado con corte al 19 de mayo.

La organización también indicó que cinco campañas aún no reportan movimientos financieros en la plataforma: Miguel Uribe, Santiago Botero, Gustavo Matamoros, Clara López y Luis Gilberto Murillo.

Asimismo, recordó que, aunque Clara López y Luis Gilberto Murillo renunciaron a sus aspiraciones presidenciales, “deben reportar los ingresos y gastos incurridos durante el tiempo que estuvieron en campaña”.