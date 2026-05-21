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21 may 2026 Actualizado 12:35

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La bolsa de regalos 6AM W de Caracol Radio: inscríbase aquí

La entrega está sujeta a términos y condiciones.

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Caracol Radio abre la bolsa de regalos 6AM W:

  • Se entregarán ocho motos de TVS Motors.
  • Se entregarán álbumes del Mundial 2026 pasta dura con cajas de stickers de Panini.

Los oyentes podrán inscribirse vía correo electrónico enviando su nombre completo, cédula, email, ciudad y número de celular HACIENDO CLIC AQUÍ.

Las instrucciones y la dinámica serán anunciadas AL AIRE en 6AM W.

Solo se tendrán en cuenta las inscripciones que tengan los datos requeridos completos.

Los beneficiados serán contactados vía correo electrónico con las instrucciones.

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