Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

26 may 2026 Actualizado 00:51

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
La LuciérnagaLa LuciérnagaProgramas

Roy Barreras arremete contra la paz total: No pusieron límites y los bandidos están mamando gallo

El candidato presidencial Roy Barreras aseguró que “es fundamental implementar el acuerdo de paz y proteger los logros en la búsqueda de desaparecidos y la justicia transicional”

Roy Barreras arremete contra la paz total: No pusieron límites y los bandidos están mamando gallo

Roy Barreras arremete contra la paz total: No pusieron límites y los bandidos están mamando gallo

00:00:0008:22
Descargar

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Maria José Castro

Añadir Caracol Radio en Google

En entrevista con ‘Sin Anestesia’ de La Luciérnaga, el candidato presidencial Roy Barreras ofreció un recorrido por su trayectoria política y compartió sus perspectivas sobre el panorama electoral actual.

Noticia en desarrollo

Escuche Caracol Radio EN VIVO:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Directo

Escucha el audio

00:00:00
  • Roy Barreras
  • Paz en Colombia
  • Diálogos de Paz
  • Grupos criminales
Maria José Castro

Maria José Castro

Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir