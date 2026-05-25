Roy Barreras arremete contra la paz total: No pusieron límites y los bandidos están mamando gallo
El candidato presidencial Roy Barreras aseguró que “es fundamental implementar el acuerdo de paz y proteger los logros en la búsqueda de desaparecidos y la justicia transicional”
Roy Barreras arremete contra la paz total: No pusieron límites y los bandidos están mamando gallo
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En entrevista con ‘Sin Anestesia’ de La Luciérnaga, el candidato presidencial Roy Barreras ofreció un recorrido por su trayectoria política y compartió sus perspectivas sobre el panorama electoral actual.
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Maria José Castro
Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...