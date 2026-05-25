“Cepeda para ganar tiene que tranquilizar a los colombianos”: Roy Barreras

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El Sin Anestesia de Caracol Radio, el candidato presidencial Roy Barreras lanzó varias críticas y advertencias sobre el proyecto político de Iván Cepeda, especialmente alrededor de una eventual Asamblea Constituyente y el rumbo de la llamada “paz total”.

Barreras aseguró que una de las principales preocupaciones de millones de colombianos es la posibilidad de una “constituyente sin frenos”, que, según dijo, podría poner en riesgo el equilibrio institucional del país.

“Tenemos dudas sobre una constituyente sin frenos, tenemos dudas sobre la paz total, si le va a poner límites”, afirmó.

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