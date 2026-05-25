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26 may 2026 Actualizado 00:50

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“Cepeda para ganar tiene que tranquilizar a los colombianos”: Roy Barreras

El candidato Roy Barreras habló en Sin Anestesia de cuestionó a Cepeda sobre una Constituyente “sin frenos”

Roy Barreras en Sin Anestesia. Foto: Caracol Radio

Roy Barreras en Sin Anestesia. Foto: Caracol Radio

Roy Barreras en Sin Anestesia. Foto: Caracol Radio

Daniela Puerto

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El Sin Anestesia de Caracol Radio, el candidato presidencial Roy Barreras lanzó varias críticas y advertencias sobre el proyecto político de Iván Cepeda, especialmente alrededor de una eventual Asamblea Constituyente y el rumbo de la llamada “paz total”.

Barreras aseguró que una de las principales preocupaciones de millones de colombianos es la posibilidad de una “constituyente sin frenos”, que, según dijo, podría poner en riesgo el equilibrio institucional del país.

“Tenemos dudas sobre una constituyente sin frenos, tenemos dudas sobre la paz total, si le va a poner límites”, afirmó.

Escuche la entrevista completa AQUÍ:

Daniela Puerto

Daniela Puerto

"Periodista de la Universidad del Rosario con mención en Relaciones Internacionales y énfasis en el...

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