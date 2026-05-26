Programa de Gobierno de Claudia López: Propuestas del partido con Claudia Imparables

Claudia López es una de las candidatas para las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo el domingo 31 de mayo. Por eso, es vital conocer las propuestas y el programa de gobierno de la exalcaldesa de Bogotá.

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Según la página web de su campaña presidencial, son varios los puntos clave que tiene Claudia López en su plan de gobierno.

Colombianos en el extranjero

Para este aspecto, resalta cuatro ítems:

Propone mejorar la calidad de los servicios en los consulados y embajadas de Colombia en el mundo. ¿Cómo? “los consulados funcionarán como casas abiertas, con servicios de orientación para educación, cultura, salud y apoyo empresarial”.

Uso productivo de las remesas de los colombianos en el exterior.

A través del programa ‘Colombia Nos Une’, generar iniciativas para cuidar el vínculo de la diáspora colombiana en el exterior.

Garantizar procesos de repatriación dignos y generar oportunidades de educación y empleo en Colombia para quienes decidan volver al país.

Salud

Un modelo mixto de salud: se mantienen entidades prestadoras tanto públicas como privadas, pero con límites de integración vertical.

En el primer año de gobierno, construir el fondo para pagar las deudas acumuladas con las clínicas, hospitales y gestores farmacéuticos.

Integrar los servicios médicos con apoyos sociales para niños, adolescentes, personas con enfermedades crónicas y adultos mayores.

Un sistema de salud enfocado en prevención.

Implementar un sistema de información unificado y digital para evitar que se repitan exámenes y reducir trámites.

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Seguridad y lucha contra la corrupción

Un sistema judicial de tres tiempos: antimafia, ordinaria y restaurativa.

Transformar la Procuraduría, recuperar la fuerza pública, retomar el control de las cárceles y mayor inversión en tecnología para modernizar la inteligencia operática.

Colombia liderará a nivel internacional la desclasificación del cannabis y la hoja de coca para destruir la infraestructura del narcotráfico.

Convertir las fronteras en puntos de desarrollo institucional y económico.

Contratación pública blindada: blockchain en licitaciones, transparencia en el SECOP y sanciones ejemplares.

Descentralización del Departamento Nacional de Planeación y creación del Departamento de Planeación Regional.

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Educación

Un millón de becas de educación y trabajo que garanticen trayectorias flexibles hacia el trabajo formal o un emprendimiento.

Crear una Agencia Nacional de Educación Posmedia, Trabajo y Emprendimiento que articule universidades, instituciones técnicas, SENA.

Convocar a un Gran Acuerdo Nacional por la Educación.

Respaldar el papel del maestro mediante formación continua, pedagogía y mejores condiciones para enseñar, mejorando la infraestructura.

Universalización del preescolar y fortalecimiento de la educación media para reducir la deserción.

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Cuidado

Usar estructuras existentes para que el Estado colombiano y el sector privado asuman el cuidado de niños, personas mayores y personas con discapacidad.

Crear subsidios y beneficios tributarios para que se vinculen laboralmente a personas mayores de 50 años, jóvenes y personas con discapacidad.

Apoyo a 5.1 millones de micronegocios.

Protección para la vejez y la discapacidad: desarrollar bienes y servicios especializados, mantener el uso del bono pensional solidario e integrar la salud mental como prioridades absolutas.

Empleo

Educación conectada con el empleo: generar un millón de becas para la educación posmedia y superior, reestructurar el SENA y unificar el sistema para priorizar las trayectorias formativas.

Apoyo a micronegocios y emprendedores: organizar la economía popular con una ruta de apoyo integral. Facilitar el acceso a microfinanzas, usando el Open Data para el buen comportamiento de pago como garantía de crédito.

Incentivos a la contratación y reforma a los parafiscales.

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Agua

Ajustar esquemas tarifarios para premiar el ahorro y el uso responsable del agua.

Fortalecer agencias públicas regionales para que ejecuten directamente proyectos de acueducto y alcantarillado en zonas rurales.

Usar regalías nacionales para infraestructura básica de agua potable y saneamiento.

Energía

Subastar proyectos eólicos y solares que usen térmicas de carbón o gas como respaldo.

Reactivar la explotación de hidrocarburos.

Impulsar el fracking con evidencia científica.

Que alcaldes y gobernadores inviertan las regalías en la reposición de infraestructura eléctrica obsoleta.

Agricultura y desarrollo rural

Garantizar a los cacaoteros, arroceros y paperos una asistencia técnica para mejorar la productividad, el crédito barato y precios garantizados.

Desarrollo rural con turismo, energía y conservación ambiental.

Catastro multipropósito como herramienta clave para revelar el valor real del suelo y penalizar la concentración improductiva.

Finagro como banco de desarrollo rural.

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Cultura

Crear el Fondo Regional de Estímulos para descentralizar el presupuesto y financiar procesos locales.

Construir infraestructuras modulares urbanas y rurales para talleres y residencias artísticas.

Fortalecer festivales regionales i circuitos culturales para generar empleo.

Impulsar programas regionales de formación y profesionalización de oficios culturales.

Vivienda

Entregar 250.000 subsidios para la compra de vivienda nueva o usada.

Programa nacional para 200.000 beneficiarios de arriendo social.

150.000 mejoramientos de vivienda.

Desarrollar mecanismos financieros para hogares con ingresos bajos y medios, como el arriendo con opción de compra, coberturas de tasa de interés y microfinanzas para mejoramiento de vivienda.

Relaciones internacionales