Comité pide a Iván Cepeda desmontar medidas de Paz Total y descartar Constituyente

POLÍTICA

El Comité Promotor por la Estabilidad Constitucional envió una carta pública al candidato presidencial Iván Cepeda en la que le pide desmontar medidas asociadas a la política de Paz Total y comprometerse con el respeto a la Constitución de 1991 y la estabilidad institucional del país.

Entre las solicitudes planteadas por el Comité está promover la derogatoria de las zonas de ubicación temporal, mecanismo implementado dentro de la estrategia de Paz Total del Gobierno Nacional. Además, le pidieron no impulsar una Asamblea Constituyente, respetar la autonomía del Banco de la República y abstenerse de promover narrativas que afecten la confianza en el sistema electoral colombiano.

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Según explicó el Comité, la iniciativa busca trasladar el debate presidencial hacia la defensa de las reglas democráticas y el respeto por las instituciones. “Colombia necesita volver a ponerse de acuerdo en algo básico: las diferencias políticas se tramitan dentro de la Constitución y no cambiando las reglas del juego cada vez que cambia el poder”, afirmó Mauricio Pava, vocero del Comité Promotor.

Pava señaló que el momento político exige mensajes claros de estabilidad democrática y precisó que el llamado no busca respaldos políticos ni adhesiones al referendo promovido por el Comité. “No estamos pidiendo adhesión a una causa política ni respaldo al referendo. Estamos preguntando algo elemental: si quien aspira a gobernar Colombia está dispuesto a comprometerse desde ya con gobernar dentro de la Constitución y no reescribir las reglas desde el poder”, indicó.

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El Comité confirmó que la misma carta será enviada a otros candidatos presidenciales en los próximos días. “La pregunta será la misma para todos. ¿Están dispuestos a comprometerse con respetar la Constitución, la independencia institucional y los límites democráticos del poder?”, agregó el vocero.

Finalmente, Mauricio Pava aseguró que el objetivo de estas cartas públicas es proteger las bases institucionales donde se desarrolla el debate político. “La Constitución no pertenece a un gobierno ni a una ideología. Es el lugar de encuentro de todas las orillas políticas. Es la casa de todos”, concluyó.