Carlos Caicedo renuncia a su candidatura y se suma a campaña presidencial de Iván Cepeda
Cepeda señaló que es una decisión que se fundamenta en coincidencias programáticas
El candidato presidencial Iván Cepeda anunció este lunes un acuerdo político con el exgobernador del Magdalena Carlos Caicedo y su movimiento Fuerza Ciudadana, con el propósito de fortalecer la denominada “Alianza por la Vida” y consolidar una victoria en primera vuelta en las elecciones del próximo 31 de mayo.
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Durante un acto público en el que participaron dirigentes y militantes de ambas organizaciones políticas, Cepeda confirmó que Caicedo se incorpora oficialmente a su proyecto presidencial, una decisión que, según afirmó, se fundamenta en coincidencias programáticas y en una trayectoria compartida de luchas políticas desde la oposición y posteriormente desde los sectores progresistas de gobierno.
“El diálogo con Carlos Caicedo y con el proceso político que ha liderado en la Costa Caribe y en el Magdalena no es de hoy. Tiene años de construcción, de luchas compartidas y de experiencias de gobierno que valoramos profundamente”, manifestó el aspirante presidencial.
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Cepeda destacó tres grandes coincidencias que sustentan la alianza. Entre ellas, “la lucha contra la pobreza y la desigualdad, mediante políticas orientadas a garantizar acceso efectivo a la salud, la educación, la vivienda y los servicios públicos”, así como la visión compartida sobre el papel del Estado en la transformación de los territorios históricamente marginados.