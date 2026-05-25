Carlos Caicedo renuncia a su candidatura y se suma a campaña presidencial de Iván Cepeda

El candidato presidencial Iván Cepeda anunció este lunes un acuerdo político con el exgobernador del Magdalena Carlos Caicedo y su movimiento Fuerza Ciudadana, con el propósito de fortalecer la denominada “Alianza por la Vida” y consolidar una victoria en primera vuelta en las elecciones del próximo 31 de mayo.

Durante un acto público en el que participaron dirigentes y militantes de ambas organizaciones políticas, Cepeda confirmó que Caicedo se incorpora oficialmente a su proyecto presidencial, una decisión que, según afirmó, se fundamenta en coincidencias programáticas y en una trayectoria compartida de luchas políticas desde la oposición y posteriormente desde los sectores progresistas de gobierno.

“El diálogo con Carlos Caicedo y con el proceso político que ha liderado en la Costa Caribe y en el Magdalena no es de hoy. Tiene años de construcción, de luchas compartidas y de experiencias de gobierno que valoramos profundamente”, manifestó el aspirante presidencial.

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Cepeda destacó tres grandes coincidencias que sustentan la alianza. Entre ellas, “la lucha contra la pobreza y la desigualdad, mediante políticas orientadas a garantizar acceso efectivo a la salud, la educación, la vivienda y los servicios públicos”, así como la visión compartida sobre el papel del Estado en la transformación de los territorios históricamente marginados.