Más de 41 millones de colombianos están habilitados para votar en las elecciones presidenciales

La Registraduría Nacional reveló el censo definitivo para las próximas elecciones presidenciales. De acuerdo con la entidad, un total de 41.421.973 colombianos están habilitados para ejercer su derecho al voto en Colombia y el exterior durante las elecciones presidenciales, que se realizarán el próximo 31 de mayo.

De los ciudadanos aptos para sufragar, 21.298.492 son mujeres y 20.123.481 son hombres, quienes podrán votar en 120.527 mesas, distribuidas en 13.742 puestos de votación.

De los puestos que se instalarán, 6.010 estarán en el área urbana y 7.479 en el área rural.

En el exterior, 1.414.661 personas están habilitadas para votar en 2.181 mesas (el 31 de mayo) y 1.489 (del 25 al 30 de mayo), distribuidas en 253 puestos de votación en 67 países.

Es de recordar que el periodo de votación en el exterior inicia el 25 de mayo y finaliza el 31 de mayo.