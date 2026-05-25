Ley seca elecciones presidenciales 2026: A qué hora empieza, duración y multa por NO cumplir

En Colombia, el próximo domingo 31 de mayo se llevará a cabo una nueva jornada electoral donde los colombianos podrán elegir al nuevo presidente y vicepresidente de la República, para el periodo 2026-2030.

Por ello, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Interior, expidió el decreto 0188 del 27 de febrero de 2026, que tiene como finalidad establecer restricciones como lo serían la ley seca, el cierre de las fronteras del territorio y diferentes normas en materia de transporte, a su vez que prohíbe la difusión de encuestas de carácter político, entre otros lineamientos que contempla el decreto ya mencionado.

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¿Cuál será el horario de la ley seca durante las elecciones presidenciales 2026?

Según el decreto de la ley seca, se aplicará entre las 6:00 de la tarde del sábado 30 de mayo hasta las 12:00 de la tarde del lunes 1 de junio.

Durante este periodo de tiempo quedará totalmente prohibida tanto la comercialización como el consumo de bebidas embriagantes en espacios públicos y establecimientos comerciales.

Dicha normativa tiene la finalidad de garantizar una jornada electoral tranquila y sin alteraciones del orden público en todo el territorio nacional.

La normativa también añade que los alcaldes y gobernadores, en caso de ser necesario, podrían ampliar dichos horarios.

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¿Cuál es la multa por no cumplir la ley seca durante las elecciones presidenciales 2026?

De acuerdo a lo estipulado en el Código Nacional de Policía y Convivencia, el incumplir esta ley durante los próximos comicios presidenciales conllevará una multa de entre 4 y 32 salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV).

Lo que vendría siendo una multa desde los $233.454 hasta los $1.867.632, esto claro dependiendo de cómo las autoridades consideren la gravedad de la infracción y de las normativas que independientemente cada alcaldía haya impuesto durante la jornada.

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¿Durante las próximas elecciones presidenciales en Colombia se puede hacer propaganda política?

No, según la ley, durante los días electorales se prohíbe la exhibición de carteles, pasacalles, vallas y afiches de propaganda política, ya que esto conlleva una sanción, a la vez que el material será decomisado por la Policía Nacional.

Pero tenga en cuenta que la ley sí permite que el elector lleve consigo un elemento de ayuda de máximo 10 centímetros por 5.5 centímetros, como un tipo de ayuda para poder identificar al candidato o partido de su preferencia.

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