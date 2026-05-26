“Lo invitamos a no desinformar”: Registraduría al presidente Petro sobre material electoral en Chinú

La Registraduría respondió en la tarde de este martes, 5 de mayo, a una denuncia difundida por el presidente Gustavo Petro sobre presuntas irregularidades en la entrega del material electoral en el municipio de Chinú, Córdoba.

La polémica surgió luego de que un periodista local denunciara supuestas irregularidades durante el traslado del material electoral.

Frente a esos señalamientos, la Registraduría rechazó los señalamientos y le pidió al presidente Petro “no desinformar”.

A través de un comunicado, explicaron los hechos: “se presentó una congestión vehicular de aproximadamente tres minutos”; en ese momento, el periodista José Jorge Otero, de NotiChinú, solicitó a los uniformados habilitar el paso, “pero las autoridades le indicaron que debía esperar mientras concluía el traslado seguro del material electoral”.

La entidad aseguró que “ante el desacato de la instrucción y el uso de improperios contra los uniformados, la Policía procedió a imponerle un comparendo”.

Además, publicaron una certificación de la Registradora municipal de Chinú, Lucía Ester Morón Tirado, en la que se dejó constancia de que el material electoral fue recibido “a entera satisfacción” y que durante la verificación “no se evidenciaron anomalías, alteraciones o inconsistencias aparentes”.