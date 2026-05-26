Paloma Valencia denuncia presunto favorecimiento político en ampliación de planta de Colpensiones

Paloma Valencia se refirió al incremento en los cargos de Colpensiones. / Foto: Suministrada

A través de su cuenta de X, la aspirante a la Casa de Nariño, Paloma Valencia, denunció un presunto favorecimiento político dentro de Colpensiones luego de que el Ministerio de Trabajo ampliara la planta de personal de la entidad en 800 cargos.

La senadora señaló que el decreto expedido en enero de 2026 aumentó el número de trabajadores oficiales de Colpensiones de 2.491 a 3.291 funcionarios.

Además, aseguró que el proceso debería realizarse mediante concurso público, como ocurre en las entidades del Estado, y cuestionó que las vacantes puedan terminar siendo ocupadas por trabajadores temporales.

“Una vez realizado ese proceso, Colpensiones debería realizar un concurso público para proveer esos 800 puestos. Esa es la regla en todas las entidades del Estado”, escribió.

La candidata explicó que, según la convención colectiva de la entidad, las vacantes primero deben ser ofrecidas a trabajadores internos interesados en ascender y que, posteriormente, los cargos tendrían que abrirse a convocatoria pública.

De igual manera, aseguró que actualmente existen 1.051 personas vinculadas mediante una planta temporal, con un costo cercano a los $146.449 millones, y sostuvo que esos contratos estarían siendo utilizados para “tercerizar la nómina”.

“La entidad quiere llenar esos puestos con la nómina de trabajadores temporales (…) A través de esta planta temporal tercerizan la nómina y pagarían favores políticos”, concluyó.