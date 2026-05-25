Últimas encuestas presidenciales 2026: Así quedó la intención de voto, ¿qué candidato lidera?

Imagen ilustrativa de encuestas de barras (Crédito: Getty Images). Sobre esta hay fotos de los candidatos en los que se comparan en estas encuestas: Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia respectivamente

El próximo domingo, 31 de mayo, se llevarán a cabo las elecciones presidenciales en Colombia, una jornada electoral clave para el futuro del país. De acuerdo con la Registraduría, un total de 41.421.973 colombianos están habilitados para ejercer su derecho al voto en Colombia y el exterior durante estos comicios.

Varias firmas encuestadoras han dado un indicio de los posibles resultados que se podrán ver en los próximos días. Teniendo en cuenta los múltiples reconteos posibles, se hará un repaso escueto de las últimas encuestas presidenciales enfocada en los tres contendientes que mostraron mayor intención de voto: Iván Cepeda, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella.

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Esto dicen las últimas encuestas presidenciales para la primera vuelta:

Guarumo & Ecoanalítica (medición hecha del 11 al 19 de mayo)

Iván Cepeda lidera la intención de voto con el 37,1 %

Abelardo de la Espriella le sigue con el 27,5 %

Paloma Valencia se queda con el 21,7%

INVAMER (medición hecha del 13 al 20 de mayo)

Iván Cepeda obtiene 44,6 %

Abelardo De La Espriella avanza con el 31,6 %,

Paloma Valencia quedaría con el 14%

Atlas Intel (medición hecha del 18 al 21 de mayo)

Después de la polémica por las investigaciones que está llevando a cabo el Consejo Nacional Electoral (CNE) por irregularidades técnicas, la firma brasileña consultada por Revista Semana publicó su última medición días antes del inicio de las votaciones.

Cepeda marca 37,7 %,

De la Espriella llega al 36,3 %

Paloma Valencia obtiene el 13.9%

Centro Nacional de Consultoría - CNC (medición hecha del 16 al 22 de mayo)

Iván Cepeda encabeza con el 33,4%

Abelardo de la Espriella sigue con el 30,9%

Paloma Valencia termina tercera con el 12,6%

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Esto dicen las últimas encuestas presidenciales en segunda vuelta:

Guarumo & Ecoanalítica

Según esta encuesta, Cepeda perdería las elecciones en segunda vuelta contra De la Espriella por un margen de 3,6 puntos porcentuales: 40 % frente a 43,6 %. Un dato clave en este cabeza a cabeza es que aún hay un 16,4 % de colombianos que votarían en blanco.

Paloma Valencia también tendría oportunidad de ganar las elecciones frente a Cepeda con el 44.8% de intención de voto frente al 39.9% del senador del Pacto Histórico.

INVAMER:

Esta firma encuestadora estima que Iván Cepeda ganaría las elecciones presidenciales tanto a Abelardo de la Espriella como ante Paloma Valencia: obtuvo un 52,4 % en la medición de mayo de 2026, mientras que De La Espriella alcanzó 45,3 %. El voto en blanco se ubicó en 2,3 %.

Frente a Valencia, Cepeda obtendría un 52,8 % de intención de voto frente al 44,3 % de su contrincante.

Atlas Intel:

Al igual que las mediciones de Guarumo, Cepeda perdería en todos los escenarios de segunda vuelta:

Según esta encuesta, Abelardo de la Espriella obtendría el 50% de los votos, mientras que Iván Cepeda alcanzaría el 41,3%.

Paloma Valencia también ganaría la contienda electoral. La senadora se impondría por el 44.6% ante los 41,5% del senador del Pacto Histórico.

En un hipotético escenario contra Sergio Fajardo, también habría prevalencia de este, aunque por un margen cerrado. En segunda el candidato de centro sacaría 38,8% mientras Cepeda 38,7%.

CNC:

Esta medición concluye que Abelardo de la Espriella obtendría un 43,6 % de los votos sobre el 40,9 % de Cepeda, quedando ganador el candidato de derecha.

Sin embargo, Paloma Valencia no seguiría la tendencia que predice Guarumo y Atlas Intel, pues en esta contienda el ganador sería Cepeda con un 40,8 % sobre un 39,1 % de Valencia.

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