Plan de Gobierno de Sondra Macollins: Propuestas de ‘la abogada de hierro’

Sondra Macollins Garvin es una de las candidatas presidenciales que forma parte de la lista de aspirantes a la Casa de Nariño y, además, de la cuál este domingo, 31 de mayo, serán votados por los colombianos en el desarrollo de los comicios de la primera vuelta presidencial.

Es por esta razón que en el mapa electoral es relevante conocer las propuestas de cada uno de los candidatos y, en este caso, las de Macollins Garvin.

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En Caracol Radio le contamos.

¿Cuáles son las propuestas de Sondra Macollins?

Pues bien, lo primero que se debe aclarar es que toda la información está publicada en su plan de Gobierno que, entre otras cosas, usted puede consultar en la página web oficial de la campaña de la candidata Macollins, en caso de interesarle.

Ahora, la candidata presidencial Sondra Macollins explicó en su plan que cuenta con un total de 18 propuestas bases, más unas adicionales reunidas en un recopilatorio extra.

Le contamos:

Propuesta 1: Eliminar las gobernaciones

En la primera propuesta, la candidata plantea una visión en la que se de supresión progresiva de las 32 gobernaciones que hay en Colombia, se eliminen las asambleas departamentales y se haga el traslado de competencias a las regiones, de las cuales propone 7.

Dentro de esto explica que cada región tendría autonomía presupuestal.

Propuesta 2: Reducir el Congreso

Reducción del 33% del Congreso. 69 Senadores Nacionales, más 2 por Comunidades Indígenas, 2 por Negritudes, Palenqueros y Raizales y 2 por el Exterior y, además, dejar 117 Representantes a la Cámara.

Propuesta 3: Fusionar los ministerios

Macollins propone fusionar los ministerios así: crear un Ministerio de Bienestar Social, que fusiona las carteras de Salud, Trabajo, Cultura, Educación, Deporte, Vivienda, Igualdad e Industria y Turismo.

Se crearía el Ministerio de Tecnología, Infraestructura, Energía y Sostenibilidad – Minties.

Propuesta 4: Guardián Digital

La candidata propone crear el aplicativo ‘Guardián Digital’, que “será de acceso para cada ciudadano mayor de edad que inscriba su cédula para las votaciones. Con la misma tecnología bancaria, cada ciudadano tendrá en su celular la aplicación que le permitirá”, entre otras cosas, ser un veedor digital para velar por la protección de los recursos que hay en los presupuestos.

Propuesta 5: Tarifas diferenciales en el SOAT

Propone, entre otras cosas, tarifas diferenciales en el SOAT, según uso y comportamiento. Una tarifa especial para quienes trabajan con la moto y otra tarifa para quienes disfrutan de la moto.

Pagos diferenciados por experiencia, cumplimiento de normas y cuidados por puntos. Los conductores de motos tendrán licencias con 10 puntos, que se podrán suspender si incumplen las normas, si se ven involucrados en accidentes de tránsito o si no se actualizan en cursos de aprendizaje y habilidades gratuitos ofrecidos por el Estado.

Revisión de la proporcionalidad de las sanciones.

Propuesta 6: Acabar con la figura del ‘gota a gota’

Creación del Bloque de Búsqueda contra el Gota a Gota, inspirado en estrategias de alto impacto contra el crimen organizado.

Creación del Banco de las Mipymes y la Economía Popular

Propuesta 7: Transparencia vial

Propone:

Principio de coherencia vial

Fotomultas solo por peligro real

Señalización visible y obligatoria

Fin del negocio de las fotomultas

Auditoría nacional de cámaras

Derecho a defensa real

Propuesta 8: Creación del ‘Pasaporte de Habilidades Extraordinarias’

Sondra Macollins propone la creación del ‘Pasaporte de Habilidades Extraordinarias’, “un instrumento oficial del Estado colombiano que funcionará como una categoría especial similar a un pasaporte diplomático, otorgado a ciudadanos con reconocimiento público, impacto social o proyección internacional en áreas como”:

eSports y gaming profesional.

Artes (música, cine, teatro, danza)

Creadores de contenido digital e influencers.

Deportistas de alto rendimiento

Innovadores, científicos y talentos tecnológicos.

Propuesta 9: Salud en Colombia

Propone la creación de una ‘Carpeta Digital del Ciudadano’ en el que se tenga a la mano toda la información médica.

Propone, entre otras cosas, la integración total de EPS, IPS, Clínicas y Servicio Farmacéutico, tener acceso desde el celular a telemedicina, el fortalecimiento del Recurso Humano: Exámenes y citas en tiempo real, control del mercado de la salud con IA para garantizar los precios de los servicios justos y el salario a los operadores de la salud, la UPC (Unidad Per Capita) se recalculará con controles tecnológicos, IA y Software actualizados para la redistribución de los recursos, basados en la realidad actual y el los verdaderos afiliados al Régimen Contributivo, las EPS dejan de autorizar servicios y clínicas móviles con internet satelital.

Propuesta 10: Educación en Colombia

Propone una ley de validación de competencias reales, tutor IA personalizado para cada niño, universidad digital de Colombia y 100.000 becas-crédito inteligentes (stem + nuevas economías)

Propuesta 11: Transición hacia movilidad inteligente

Propone un impuesto justo por uso real, dentro de lo que va una tarifa diferencial por restricción, un sistema de compensación automática, una prohibición de doble carga al ciudadano, una alternativa de pago por uso voluntario

Propuesta 12: Seguridad

Macollins propone todo un entramado liderado tecnológicamente para fortalecer la seguridad en el país.

Propuesta 13: Restructuración Judicial

Propone una reforma penitenciaria estructural, separación entre procesados y condenados, resocialización productiva y reparación económica, reincorporación efectiva: seguridad, economía y prevención, entre otros aspectos.

Propuesta 14: ‘Coca por coco’: industrialización del coco, el aguacate y la palma

Propone reemplazar las economías ilícitas por la industrialización del coco, el aguacate y la palma.

Propuesta 15: Seguridad social

Propone:

Pensión universal digna

Propiedad para los taxistas

Seguridad social para los 12 millones de informales

Aumento justo de pensiones

Regreso de la mesada 14

Primer empleo garantizado

Propuesta 16: Energía como eje de poder nacional

Macollins propone la energía como el eje del poder en Colombia, así, propone, por ejemplo, la incorporación de Energía Nuclear en Colombia

Propuesta 17: Vivienda

Propone que el Catastro Multipropósito deje de ser técnico y se convierta en político, siendo esto, según explica, “una herramienta para formalizar, empoderar y activar la riqueza de los colombianos”.

Además, propone un nuevo modelo de vivienda: de subsidio a ecosistema.

Propuesta 18: ‘Colombia en todas partes’

Finalmente, propone reorganizar la planta consular con base en el Censo de la Diáspora y su caracterización y agregar 300 cónsules honorarios, sin costo para el Estado.

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Además, también propone implementar la tecnología requerida para garantizar la cobertura de los servicios consulares a todos los colombianos ubicados permanente o temporalmente fuera del país, con el uso de blockchain y Software que permitan acceder a los servicios en línea.

Ahora, en muchas de las propuestas, al revisar el detalle de cada una de ellas, se puede ver un fuerte componente tecnológico.

Es de esa forma que la misma candidata Sondra Macollins se ha calificado como “la candidata de la tecnología” y, adicionalmente, que ese mismo aspecto tecnológico es su “ideología”.

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