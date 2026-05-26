Juan Daniel Oviedo criticó a Fajardo tras “atacar” a Paloma Valencia por su relación con Uribe

Juan Daniel Oviedo y Paloma Valencia estuvieron en Sin Anestesia para hablar de las elecciones presidenciales que se realizarán el 31 de mayo. En su visita a La Luciérnaga, el exdirector del Dane y fórmula vicepresidencial criticó al candidato Sergio Fajardo por “atacar” a Paloma Valencia luego de que ella lo invitara a tomar un café.

Vea aquí: Oviedo advierte sobre uso indebido de fondos de salud en campañas políticas, incluyendo la de Cepeda

Oviedo le recordó a Fajardo que “se necesita más café para sentarse entre distintos, pero saber que podemos hablar entre iguales” y no para hablar en redes sociales de la conversación que tuvo con Paloma Valencia para hacerse “autobombo” y “atacar a una mujer que lo invitó a un café”.

Para Oviedo, lo que hizo Sergio Fajardo fue reunirse con Valencia y cuestionarla “simplemente para recordarle su afecto y relación con Álvaro Uribe Vélez”.

Le puede interesar: ¿Volantear sirve a pocos días de las elecciones presidenciales? Juan Daniel Oviedo responde

Ante esto, señaló que la contienda presidencial “se trata de tener el carácter para sumar y reconocer que entre iguales podemos sacar adelante el país”.