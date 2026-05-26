Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

26 may 2026 Actualizado 22:17

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
La LuciérnagaLa LuciérnagaProgramas

Juan Daniel Oviedo criticó a Fajardo tras “atacar” a Paloma Valencia por su relación con Uribe

Juan Daniel Oviedo le recordó a Sergio Fajardo, luego de que se reuniera con Paloma Valencia, que la contienda presidencial “se trata de tener el carácter para sumar”

Juan Daniel Oviedo y Sergio Fajardo. Fotos: Caracol Radio / (Colprensa - Lina Gasca)

Juan Daniel Oviedo y Sergio Fajardo. Fotos: Caracol Radio / (Colprensa - Lina Gasca)

Juan Daniel Oviedo y Sergio Fajardo. Fotos: Caracol Radio / (Colprensa - Lina Gasca)
Añadir Caracol Radio en Google

Juan Daniel Oviedo y Paloma Valencia estuvieron en Sin Anestesia para hablar de las elecciones presidenciales que se realizarán el 31 de mayo. En su visita a La Luciérnaga, el exdirector del Dane y fórmula vicepresidencial criticó al candidato Sergio Fajardo por “atacar” a Paloma Valencia luego de que ella lo invitara a tomar un café.

Vea aquí: Oviedo advierte sobre uso indebido de fondos de salud en campañas políticas, incluyendo la de Cepeda

Oviedo le recordó a Fajardo que “se necesita más café para sentarse entre distintos, pero saber que podemos hablar entre iguales” y no para hablar en redes sociales de la conversación que tuvo con Paloma Valencia para hacerse “autobombo” y “atacar a una mujer que lo invitó a un café”.

Para Oviedo, lo que hizo Sergio Fajardo fue reunirse con Valencia y cuestionarla “simplemente para recordarle su afecto y relación con Álvaro Uribe Vélez”.

Le puede interesar: ¿Volantear sirve a pocos días de las elecciones presidenciales? Juan Daniel Oviedo responde

Ante esto, señaló que la contienda presidencial “se trata de tener el carácter para sumar y reconocer que entre iguales podemos sacar adelante el país”.

Felipe Lara

Felipe Lara

Comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano. Inicié mi trayecto en los medios...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir