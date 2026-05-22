“Si Abelardo quiere adherirse a mi campaña es bienvenido, derrotaremos a Cepeda”: Paloma Valencia

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En los micrófonos de 6AM W de Caracol Radio, la aspirante a la Casa de Nariño del Centro Democrático, Paloma Valencia, aseguró que estaría dispuesta a sumar fuerzas con Abelardo de la Espriella de cara a la segunda vuelta presidencial.

“Lo que muestran las encuestas es que la que tiene mayores posibilidades de ganar a Iván Cepeda soy yo. Aquí espero a Abelardo de la Espriella para que venga inmediatamente y juntos derrotemos a Cepeda”, mencionó.

“la única que gana contundentemente en segunda vuelta soy yo, entonces aquí lo esperamos (...) Es bienvenido”, añadió.

Más de 250.000 ataques diarios a través de las redes sociales

No obstante, Valencia denunció la existencia de ataques pagos por la campaña de Abelardo hacia su candidatura. “Hemos detectado más de 250.000 ataques pagos al día, sumado a videos que muestran impactos oscuros, pero yo nunca he estado envuelta en escándalos de corrupción; he defendido a los colombianos con manos limpias”, dijo.

¿Cuál es su opinión sobre los resultados de las encuestas?

De igual manera, la candidata cuestionó la confiabilidad de los sondeos: “Cada encuesta dice algo distinto. Algunas dan como ganador a Cepeda en primera vuelta, otras muestran empate con Abelardo y otras que yo gano en segunda. No se puede confiar en mediciones tan contradictorias; lo que deben hacer los colombianos es votar por quien represente sus valores y proyectos”.

Además, afirmó que “no puede haber semejante discrepancia entre las encuestas” y aseguró que sus votantes “no se irán a una candidatura que no los representa”.

“Las banderas del uribismo las represento yo”, concluyó.