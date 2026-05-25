Esto se volvió un show, como la Casa de los Famosos: críticas de Sondra Macollins a campañas

Este lunes, 25 de mayo, habló en los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo de Caracol Radio, la candidata presidencial Sondra Macollins, quien hizo algunas críticas al menos de determinadas campañas políticas que se han hecho en el marco de estas elecciones que se darán el domingo, 31 de mayo.

Tras ser preguntada por lo que más le aburrió de esta contienda electoral, que ya está en su recta final, reveló que se sintió minimizada y, además, que muchas campañas se volvieron un show.

“Se volvió como la Casa de los Famosos”

“Me aburrió que me hayan tratado de minimizar, que los candidatos no debatieran. Desafortunadamente esto se ha vuelto como un show, como la Casa de los Famosos. Desafortunadamente los candidatos se han vuelto como del estilo del ‘rockstar’ y la gente no tiene cómo informarse. Los candidatos han estado en una pelotera entre ellos y no hay unas propuestas claras que la gente pueda elegir”, aseveró.

“La idea es llevar la Casa de Nariño a cada hogar colombiano”

Finalmente, Macollins se refirió a sus propuestas y comentó: “Yo represento a esos millones de colombianos que están cansados de lo mismo de siempre, de la política tradicional, de las promesas. Nuestra ideología es la tecnología y con eso es lo único con lo que podemos salvar a Colombia. Los invito a atreverse a hacer una apuesta distinta con alguien que llegó sin maquinaria; todos vamos a estar incluidos en una apuesta donde la idea es llevar la Casa de Nariño a cada hogar colombiano con la tecnología que nos merecemos”.

Escuche la entrevista completa a continuación:

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