Resultados de las loterías de Cundinamarca, Tolima, ColorLoto y Baloto Revancha HOY 25 de mayo

Baloto, Lotería de Cundinamarca y Lotería del Tolima. Fotos: Getty Images /Baloto, Lotería de Cundinamarca y Lotería del Tolima

La Lotería deCundinamarca y la Lotería del Tolimase juegan todos los lunes al mismo tiempo a las 10:30 de la noche, de allí que este día sea conocido como ‘lunes millonario’.

Asimismo, los lunes también se juega el ColorLoto, con un premio de $1.720 millones y el Baloto Revancha, con un acumulado de $21.700 millones.

Resultados Lotería de Cundinamarca hoy 25 de mayo de 2026

Este lunes 25 de mayo 2026 se jugó la Lotería de Cundinamarca por un premio mayor de $10.000 millones.

El resultado del premio mayor en su sorteo es:

Vea los resultados de los otros premios de la Lotería de Cundinamarca aquí:

Resultados de la Lotería del Tolima 25 de mayo de 2026

La Lotería del Tolima se juega todos los lunes a las 10:30 de la noche, al mismo tiempo que la Lotería de Cundinamarca, de allí que este día sea catalogado como el ‘lunes millonario’.

Este lunes 25 de mayo del 2026 se jugó la Lotería del Tolima por un premio mayor de $3.500 millones.

El resultado del premio mayor en su sorteo es:

Resultados de ColorLoto hoy 25 de mayo de 2026

Este lunes 25 de mayo de 2026 se jugó el acumulado de ColorLoto.

Resultados del ColorLoto:

Resultados del Baloto y Baloto Revancha hoy lunes 25 de mayo de 2026

Baloto

Números:

Superbalota:

Revancha

Números:

Superbalota: