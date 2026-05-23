Paloma Valencia y Sergio Fajardo no llegaron a un acuerdo

Este sábado, los candidatos a la presidencia Paloma Valencia y Sergio Fajardo tuvieron una cita en el hotel El Prado en Barranquilla. La idea era tener una conversación que les permitiera unir fuerzas de cara a esa primera vuelta.

La conversación comenzó a las 8:00 de la mañana y aunque comenzó con un ambiente positivo, al final Fajardo volvió a ser enfático en que no dejará su candidatura e irá a primera vuelta, pues estas serían sus últimas elecciones.