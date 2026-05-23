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23 may 2026 Actualizado 14:04

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Política

Paloma Valencia y Sergio Fajardo no llegaron a un acuerdo

Tras media hora de conversación, los candidatos a la presidencia no consiguieron un consenso

Paloma Valencia y Sergio Fajardo confirman encuentro en Barranquilla. Getty Images

Paloma Valencia y Sergio Fajardo confirman encuentro en Barranquilla. Getty Images

Paloma Valencia y Sergio Fajardo confirman encuentro en Barranquilla. Getty Images

Efraín

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Este sábado, los candidatos a la presidencia Paloma Valencia y Sergio Fajardo tuvieron una cita en el hotel El Prado en Barranquilla. La idea era tener una conversación que les permitiera unir fuerzas de cara a esa primera vuelta.

La conversación comenzó a las 8:00 de la mañana y aunque comenzó con un ambiente positivo, al final Fajardo volvió a ser enfático en que no dejará su candidatura e irá a primera vuelta, pues estas serían sus últimas elecciones.

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