Elecciones 2026: ¿Hasta cuándo puede votar en el exterior? esta es la fecha límite. Getty Images / Registraduría Nacional logo: Pagina Web.

Desde el pasado lunes 25 de mayo, iniciaron las votaciones en el exterior para las elecciones de presidente y vicepresidente de la República (primera vuelta) para el periodo constitucional 2026-2030. La jornada democrática se realizará durante una semana.

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En el exterior, un total de 1.414.661 colombianos están habilitados para ejercer su derecho al voto, de los cuales 777.343 son mujeres y 637.318 son hombres, quienes podrán sufragar en 1.489 mesas de votación del 25 al 30 de mayo y en 2.181 mesas el 31 de mayo, las cuales se instalarán en 253 puestos de 67 países.

El único documento válido para ejercer el derecho al voto en Colombia y en el exterior es la cédula de ciudadanía, bien sea la amarilla con hologramas o la digital, en su versión física o en el dispositivo móvil. Cabe aclarar que el pasaporte, la contraseña, la libreta militar y demás documentos no son válidos para sufragar.

Los ciudadanos pueden consultar su lugar de votación en el chatbot institucional, en la aplicación ‘aVotar’, la cual se puede descargar de manera gratuita en Google Play y App Store, y en la página web de la Registraduría Nacional, www.registraduria.gov.co, haciendo clic en el botón ‘Consulta lugar de votación’.

¿Hasta cuándo hay plazo para votar en las elecciones presidenciales si es colombiano en el exterior?

Aunque en Colombia las votaciones se desarrollarán en una única jornada, es decir, el domingo 31 de mayo, para los países del exterior hay un horario diferente. Como lo indicó la Registraduría, los colombianos residentes en otros países tienen desde el lunes 25 de mayo hasta el domingo 31 de mayo para ejercer su derecho al voto.

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Horarios de votación:

Las urnas estarán abiertas para los connacionales en el exterior entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m. de la zona horaria de cada país, para que todos los colombianos puedan votar.

Es importante tener en cuenta que solo podrán participar los ciudadanos que previamente hayan inscrito su cédula o que ya la tenían registrada en el censo electoral para su respectivo consulado.

Deberán acercarse con su cédula para sufragar, no se aceptan contraseñas ni pasaportes.

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¿Cómo consultar su lugar de votación?

Puede utilizar varios métodos para revisar cuál es su puesto de votación en el exterior:

Chatbot institucional de la Registraduría

de la Registraduría Descargar la aplicación ‘aVotar’ en en Google Play y App Store

en en Google Play y App Store Página web de la Registraduría en la opción ‘Consulta lugar de votación’ donde le pedirá su número de cédula.

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