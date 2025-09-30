“Si dejan que los militares voten se cometería un error garrafal”: precandidato Gustavo Matamoros

En diálogo con 6AM Caracol Radio, el general en retiro y precandidato presidencial Gustavo Matamoros expresó su total desacuerdo con el proyecto de ley presentado el pasado 24 de septiembre por el congresista José Euscategui, que propone habilitar el derecho al voto para integrantes de la Fuerza Pública en servicio activo.

Según Matamoros, esta iniciativa no solo es inoportuna sino que podría convertirse en una amenaza para la estabilidad institucional del país.

“No me gusta para nada, se me hace que ese es un error garrafal”, dijo Matamoros al ser consultado sobre la propuesta.

Riesgos para la disciplina militar

El exjefe del Estado Mayor Conjunto explicó que la disciplina es la base de las Fuerzas Armadas, y abrir la puerta a la participación electoral podría afectar de manera grave su neutralidad. A su juicio, la entrada de la política en los cuarteles derivaría en divisiones internas y en la imposición de ideologías dentro de la jerarquía militar.

“Se imagina a los comandantes imponiendo lo que ellos piensan a sus subalternos. Eso sería romper con la disciplina y yo creo que no es bueno ni para la fuerza militar, ni para la Policía, ni para el país”, enfatizó.

El precandidato añadió que la actual coyuntura ideológica que atraviesa Colombia hace aún más delicado el debate. Para él, la Fuerza Pública debe seguir siendo “el fiel de la balanza”, sin inclinarse hacia ningún sector político.

“Nunca me sentí ciudadano de segunda”

Frente al argumento de que la prohibición del voto puede hacer sentir a militares y policías como ciudadanos de segunda categoría, Matamoros fue enfático: durante sus 50 años de servicio jamás experimentó esa sensación.

“Uno como militar jura defender la bandera, los símbolos patrios y la Constitución. Ahí es donde deben estar los militares, en el deber de garantizar que la democracia funcione, no en participar directamente en la contienda electoral”, afirmó.

Además, advirtió sobre la contradicción que supondría que soldados encargados de vigilar los puestos de votación también tuvieran que participar en las elecciones: “Eso es un contrasentido. No estamos maduros para eso y tenemos un país en un conflicto de seguridad muy grande, como para descuidar la misión principal de las Fuerzas Armadas”.

Críticas al presidente Gustavo Petro

En la entrevista, Matamoros también se refirió a la relación actual entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas. Según dijo, la moral de militares y policías está “muy baja” porque no cuentan con el respaldo político del presidente Gustavo Petro.

“El presidente debería estar en las regiones, poniéndole la cara a los problemas, y lo vemos ausente. Está metido en el conflicto Israel-Palestina mientras en Colombia hay un desorden y un caos que no tiene nombre”, sostuvo.