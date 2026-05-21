¿Fin del servicio militar obligatorio en Colombia? Esto propone el candidato Santiago Botero
El candidato presidencial que se autodenomina “apolítico” estuvo en La Luciérnaga hablando sobre su visión en materia de seguridad para el país.
Santiago Botero, el candidato presidencial independiente que aspira a ganar las elecciones el 31 de mayo, estuvo hablando en Sin Anestesia de La Luciérnaga sobre sus propuestas en materia de seguridad.
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David Otero
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