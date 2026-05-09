Candidato Santiago Botero propone Ley de Punto Final y un referendo para legalizar pena de muerte

El candidato presidencial Santiago Botero conversó en Los Protagonistas, con Gustavo Gómez, sobre su candidatura presidencial, sus propuestas y el mensaje que, según comentó, le dio Dios para lanzarse a la contienda electoral.

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Pena de muerte

“Colombia se jodió desde 1910 cuándo pusieron en el artículo 11 en la Constitución evitar la pena de muerte. Pienso que eso es una herramienta, pero los números no engañan: en Japón, China, Estados Unidos, Rusia, Singapur, la violencia es diferente. Nosotros tenemos 190 veces más violencia o más asesinatos que en esos países”, dijo.

“La pena de muerte salva vidas, no las acaba”, agregó.

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Incluso, aseguró que cuando no hay pena de muerte las personas no tienen miedo de delinquir. Por eso, señaló que el principal problema de Colombia es la corrupción.

“La corrupción es la consecuencia de la impunidad del 95%, de que se mueran miles de personas al año por un sistema de salud corrupto, de que los jóvenes no tengan futuro, que haya 5 millones de viejitos que no tienen pensión ni qué comer”, dijo.

¿Megacárceles, una opción a la pena de muerte?

Botero aseguró que un prisionero le cuesta al Estado 3.5 millones de pesos, por lo que propone que mejor se les brinde ese dinero a las personas en pobreza.

“La plata hay que dárselas a ellos. Si le estoy diciendo que la vela quema, ¿para qué mete el dedo? Les pongo las cosas claras”, sostuvo.

Ley de punto final, ¿en qué consiste?

El candidato explicó que se trata de una medida en el que los delitos de las personas cometidos anterior a una fecha estipulada “no aplican”.

“Si violaste antes del 7 de agosto, no puedo darte pena de muerte. Sería injusto aplicarte algo cuando no te había dado las cuentas claras”, contó.

¿Hará un referendo para modificar la justicia?

Afirmó que para llevar a cabo dicha ley tendrían que hacer una “reforma pequeña” a la justicia, por lo que anunció que convocaría a un referendo con cinco preguntas:

¿Está de acuerdo con la pena de muerte a corruptos?

¿Está de acuerdo con que todos los colombianos pasemos a la justicia ordinaria, incluyendo al presidente y el Congreso?

Se acaba la casa por cárcel y la reducción de penas.

Salir de acuerdos internacionales que no permitan a Colombia aplicar las anteriores medidas.

Que los colombianos estén de acuerdo con la ley de punto final.

Cuestionamientos al Congreso

Lanzó una dura crítica a los congresistas que han legislado a lo largo de la historia colombiana, señalándolos de ser los “mayores asesinos” en el país.

“Ellos matan 20.000 personas al año por el sistema de salud, han asesinado cuatro veces más que por el conflicto armado, son los mayores genocidas del país y les pagamos 200 millones de pesos mensuales, viven como reyes, ¿por qué? Por la impunidad”, aseveró.

Críticas a las encuestas de las elecciones presidenciales

Anotó que él y su campaña no figuran en las encuestas previo a las elecciones presidenciales porque están hechas y financiadas por gremios, grupos económicos y la derecha.

“Me llamaban mucho las encuestadoras al inicio para ver si daba plata (…). Ellos buscan a ver cómo te organizan para tu salir”, dijo.

Aprovechó para lanzarle una pulla al también candidato Abelardo de la Espriella, de quien dijo que se ha gastado millones para figurar en encuestas.

“Abelardo se ha gastado, no la plata de una campaña, sino la de diez. Es tan descarado que dice que se gastó 1.900 millones de pesos en el tema de las firmas, cuando sacas 5 millones de firmas. Digo que pasó por ahí de 6.000 o 7.000 millones”, expresó.

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Iván Cepeda

Para Botero su rival directo no es Iván Cepeda, sino Gustavo Petro, pues es él es el que está intentando “endosar” los votos para su candidato.

“Le va a quedar muy difícil porque Cepeda es un candidato oscuro que no da tranquilidad, que no tiene historial social en la vida”.

Incluso, manifestó que Cepeda no tiene el carisma de Petro para ganarse a las personas, aunque él sí.

“Me dicen que yo soy soldado de Petro, pero no, yo toda la vida he ayudado a la gente con mis recursos”.

¿Admiración hacia Petro?

Reconoció que, aunque tiene muchas diferencias con el mandatario saliente de los colombianos, Petro tiene varias cosas buenas:

“Puso a valer a los pobres, los empoderó”.

“A pesar de que hace muchas cosas, tiene una parte social importante. Quiere la gente”.

De otro lado, también describió cuáles son los puntos que lo distancian de Gustavo Petro, tanto en la vida como en la política:

“Petro se les vendió a los grupos económicos, a los políticos y a los actores armados”.

“Piensa en la guerra de otros países y nosotros con hambre”.

“Nunca ha montado una empresa, entonces no tiene voz de mando”.

“Petro ha querido ayudar a los pobres, pero con los impuestos de los demás, nunca ha puesto plata”.

Reviva la entrevista completa con Santiago Botero aquí: