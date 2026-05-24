Mesada 14 en Colombia 2026: pensionados de Colpensiones que no recibirán pago en junio

Durante el mes de junio, son varias las personas jubiladas que tienen dudas sobre quiénes sí recibirán la “prima” para pensionados y quiénes quedaron excluidos tras los cambios que tuvo el sistema pensional colombiano.

Aunque muchos la siguen llamando así, este beneficio corresponde realmente a la mesada 14, un pago extra que hoy solo conserva un grupo reducido de pensionados.

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¿Qué es la mesada 14?

La mesada 14 nació con la Ley 100 de 1993 y permitía que los pensionados recibieran 14 pagos al año. Es decir, además de las 12 mensualidades normales, se entregaban dos pagos adicionales: uno en diciembre y otro en junio.

Durante varios años este beneficio aplicó especialmente para quienes hacían parte del Régimen de Prima Media, actualmente administrado por Colpensiones. Sin embargo, las reglas cambiaron de manera drástica con la reforma constitucional de 2005.

De acuerdo con el Acto Legislativo 01 de 2005 modificó las condiciones para acceder a la mesada 14. El Gobierno de la época argumentó que el sistema pensional necesitaba ajustes para garantizar su sostenibilidad financiera y disminuir la presión sobre las finanzas públicas.

Desde entonces, la mayoría de pensionados en Colombia pasó de recibir 14 pagos al año a solamente 13. La medida dejó vigente el beneficio únicamente para ciertos grupos que ya habían consolidado ese derecho antes de la reforma.

Pensionados que NO recibirán mesada 14 en junio de 2026

Para este año, miles de afiliados a Colpensiones quedarán por fuera del pago adicional de junio. Entre los principales grupos excluidos están:

Pensionados después de julio de 2011

Las personas que obtuvieron su pensión después del 31 de julio de 2011 perdieron definitivamente el derecho a la mesada 14.

Jubilados con ingresos superiores a tres salarios mínimos

Quienes se pensionaron entre julio de 2005 y julio de 2011 y reciben más de tres salarios mínimos tampoco accederán al pago extra.

Pensiones altas antes de 2005

Algunos pensionados anteriores a la reforma conservaron beneficios especiales, pero quienes superan los 15 salarios mínimos mensuales quedaron excluidos de la mesada adicional.

Quiénes sí recibirán el pago extra en junio

A pesar de las restricciones, todavía existen grupos de jubilados que mantienen este derecho. Entre ellos se encuentran:

Pensionados antes del 25 de julio de 2005 con ingresos inferiores a 15 salarios mínimos.

Algunos miembros retirados de la Fuerza Pública cobijados por regímenes especiales.

Beneficiarios de sustitución pensional que heredaron el derecho.

En estos casos, la mesada 14 equivale a un pago adicional igual al valor de la pensión mensual y se gira durante junio.

Actualmente avanza en el Congreso un proyecto de ley que busca restablecer este beneficio para miles de maestros en Colombia. La propuesta pretende favorecer tanto a docentes pensionados como a quienes se jubilen en los próximos años.

De acuerdo con estimaciones de congresistas que apoyan la iniciativa, más de 164.000 educadores podrían recuperar el derecho a recibir este ingreso adicional.