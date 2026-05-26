Claudia López denuncia a Petro por presunta participación en política a favor de Iván Cepeda

La candidata presidencial Claudia López denunció ante las autoridades presuntas intervenciones indebidas en política por parte del presidente Gustavo Petro, asegurando que el mandatario habría utilizado recursos públicos y medios institucionales para afectar su candidatura y favorecer la campaña de Iván Cepeda.

“Yo aquí sustento por lo menos 20 indebidas intervenciones en política del presidente de la República donde usó y abusó de recursos públicos, de presupuestos públicos y de medios de comunicación públicos para afectar de manera mentirosa, con calumnias y narrativas falsas, mi candidatura”, afirmó López.

Declaraciones del presidente Gustavo Petro apoyando la candidatura de Iván Cepeda

Según explicó, dentro de las pruebas entregadas también se incluyen publicaciones y declaraciones en las que, a su juicio, el jefe de Estado promovió la campaña de Cepeda y de su partido político.

“Estoy agregando pruebas de que promovió la campaña de Iván Cepeda y de su partido. Afecta a una candidatura como la mía y promueve la de su candidato”, sostuvo.

La exalcaldesa de Bogotá señaló además que una de las actuaciones más recientes ocurrió durante una entrevista concedida por el mandatario a Caracol Televisión el pasado 20 de mayo y un mensaje publicado en redes sociales durante el cierre de campaña de Cepeda.

“El equivalente a pararse en una tarima y levantarle la mano fue emitir un tuit sobre la candidatura y el cierre de campaña de Iván Cepeda”, manifestó.

Un deber constitucional que estaría incumpliendo el presidente Gustavo Petro

Finalmente, López aseguró que el presidente estaría incumpliendo el deber constitucional de neutralidad en las campañas electorales. “Cuando el presidente incumple esa obligación constitucional, viola una garantía constitucional, comete un delito y una falta disciplinaria. Eso es lo que estoy poniendo en conocimiento de las autoridades”, concluyó.

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