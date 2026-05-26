Propuestas de Santiago Botero: Plan de Gobierno del candidato del partido Romper el Sistema

Santiago Botero Jaramillo, candidato presidencial del movimiento “Rompiendo el Sistema”, nació en Medellín, Antioquia, y tiene 52 años. Su trayectoria profesional ha estado ligada al sector empresarial y al desarrollo de proyectos enfocados en inclusión financiera y crecimiento rural.

Botero estudió Ingeniería Agronómica con énfasis en desarrollo rural en la Escuela Agrícola Panamericana de Honduras. Posteriormente, realizó un MBA en Administración en el INCAE Business School, en Costa Rica.

Entre 2012 y 2024 estuvo al frente de Finsocial, empresa desde la cual impulsó servicios financieros dirigidos a poblaciones vulnerables en Colombia.

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Propuestas de Santiago Botero

El aspirante presidencial ha centrado su plan de gobierno en áreas como seguridad, educación, empleo, salud, vivienda, transporte y desarrollo agropecuario.

Seguridad

Dentro de sus propuestas de seguridad, Botero plantea la construcción de tres megacárceles denominadas “100 años de soledad”, como parte de una estrategia para enfrentar la criminalidad.

Además, propone eliminar beneficios como rebajas de pena o casa por cárcel para delitos graves. Incluso, contempla la cadena perpetua para secuestradores, asesinos y extorsionistas.

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Otro de sus planteamientos es fortalecer las Fuerzas Armadas mediante la creación de una fuerza especial llamada “Templarios”, integrada por 100.000 hombres.

Educación

En materia educativa, el candidato propone subsidios directos para madres de familia y estudiantes, con el objetivo de facilitar el acceso a educación de calidad.

Su plan contempla la entrega de un bono mensual de 800.000 pesos para que las madres puedan escoger el colegio de sus hijos. Asimismo, plantea otorgar 6 millones de pesos por semestre a cerca de 2,5 millones de estudiantes universitarios.

Empleo y economía

Botero asegura que una de sus prioridades será fortalecer la economía nacional y reducir los índices de pobreza.

Para ello, propone incentivar la inversión en servicios, disminuir impuestos y promover medidas que impulsen el crecimiento económico y la generación de empleo.

Salud

En el sector salud, el candidato plantea combatir la corrupción y fortalecer el sistema mediante controles más estrictos y sanciones penales severas.

También propone modernizar tecnológicamente el sistema, garantizar el pago oportuno a las entidades del sector, mejorar la compra de medicamentos y ampliar la cobertura en todo el país.

Vivienda

Dentro de sus propuestas de vivienda, Botero busca facilitar el acceso a hogares propios mediante la entrega de lotes gratuitos con servicios públicos.

Además, plantea utilizar bienes incautados al crimen organizado y casos de corrupción para proyectos habitacionales, junto con esquemas de financiamiento accesibles y cuotas asequibles.

Agro y desarrollo rural

El candidato también propone fortalecer el sector agropecuario a través de inversión en emprendimientos rurales, mejoramiento de infraestructura y promoción de exportaciones de productos colombianos.

Según su propuesta, el país debe aprovechar su potencial agrícola para dinamizar la economía y generar empleo en las regiones.

Transporte

En movilidad y tránsito, Botero propone reformar la normatividad vigente para beneficiar a los conductores.

Entre las medidas que plantea están la eliminación de fotomultas, peajes e impuestos relacionados con vehículos, además de la legalización de algunas actividades de transporte.