Programa de Gobierno de Iván Cepeda: Propuestas del candidato del Pacto Histórico

El senador y candidato presidencial Iván Cepeda, perteneciente al Pacto Histórico y quien se medirá en las urnas en las elecciones del 31 de mayo de 2026, ha presentado su programa de Gobierno bajo el título ‘El Poder de la Verdad’.

Con este plan, el candidato ha expresado su intención de dar continuidad a las reformas impulsadas por el Gobierno del presidente Gustavo Petro en caso de ser elegido por los colombianos como su sucesor.

El documento que contiene su plan de gobierno aborda 11 temas en los que plantea una agenda enfocada en varios temas: transformación social, paz, reforma económica, lucha contra la corrupción, transición energética y defensa de los derechos sociales.

Cepeda ha propuesto lo que llama “cuatro revoluciones democráticas” con las que busca transformar el país:

Revolución ética Revolución económica-social Revolución política-democrática Revolución territorial

A continuación, le contamos cuáles son las propuestas clave del plan de gobierno de Iván Cepeda:

Lucha contra la corrupción

En el capítulo de lucha contra la corrupción, Iván Cepeda contempla que la corrupción no se concibe como un delito individual, sino que esta opera como una macrocriminalidad que captura instituciones, distorsiona mercados y despoja comunidades. Por eso, asegura que buscará reducir la impunidad actual que, según estima, se encuentra alrededor del 94% e implementará una “austeridad republicana” como principio de Gobierno.

Para luchar contra la corrupción, Cepeda propone crear un Sistema Nacional contra la Macrocorrupción que tendrá cinco ejes:

Transparencia y prevención al fortalecer la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), el Portal Anticorrupción de Colombia (PACO) y alertas tempranas. La creación de una Unidad de Investigación de Macrocorrupción en la Fiscalía. Una instancia de juzgamiento especial para corrupción sistémica. Un Fondo de Reparación de Víctimas de la Corrupción. Hacer presencia en los territorios con mayor impunidad, la cual cuente con movilización ciudadana.

Víctimas y derechos humanos

Para Iván Cepeda, las víctimas serían una prioridad en su gobierno y por eso buscará otorgarles garantías al priorizar la verdad, la justicia, la reparación integral, la memoria y la no repetición.

También propone que el genocidio político cometido contra la Unión Patriótica, comunidades campesinas e indígenas sea reconocido y que exista una coordinación con el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado debido a que considera que la revolución ética es la base de la reconciliación nacional, pues la paz lo solamente se reduce a lo judicial, sino que se convierte en justicia social.

Política internacional y migración

El candidato Iván Cepeda ha propuesto mantener una línea de multilateralismo, integración latinoamericana y defensa de los derechos humanos, pues insiste en la importancia de fortalecer las relaciones diplomáticas regionales.

Lo anterior, con el propósito de que Colombia logre consolidarse como un actor internacional comprometido con la paz y la lucha contra el cambio climático. También rechaza la militarización global, defiende el multilateralismo y el Derecho Internacional Humanitario, pues insiste en que su política exterior será la continuidad del Gobierno de Gustavo Petro.

También destaca que la migración no es un delito, ni un problema, sino “una realidad profundamente humana”.

“El derecho a la libre circulación debe ser protegido por estándares mínimos internacionales, con salvaguardias contra la discriminación y con procedimientos de asilo ágiles, justos y respetuosos de la dignidad de cada persona”, señala.

Paz total

El candidato Iván Cepeda asegura que la consolidación de la política de paz total emprendida por el Gobierno de Gustavo Petro será uno de los principales ejes de su programa.

Para ello, plantea fortalecer las negociaciones con grupos armados ilegales y priorizar la implementación completa del Acuerdo de Paz firmado con las antiguas Farc. También buscará fortalecer los mecanismos de verdad, justicia y reparación para las víctimas del conflicto armado.

Modelo de salud

Para reformar el sistema de salud colombiano, Iván Cepeda ha asegurado que se mantendrá el modelo preventivo impulsado por el actual Gobierno de Gustavo Petro: eso significa que se hará énfasis en atención primaria y equipos básicos de salud harán presencia en los territorios.

Además, se procurará el fortalecimiento del sistema público de salud y el acceso universal a los servicios médicos.

Economía

El programa del candidato del Pacto Histórico plantea que se lleve a cabo una reforma tributaria progresiva con la que se buscará una mayor inversión social y se fortalecerá la economía productiva basada en el desarrollo rural, la industrialización y la transición energética. Además, se fortalecerá la soberanía alimentaria y se priorizará la reforma agraria a partir de la entrega de tierras a familias campesinas.

Adicionalmente, buscará crear lo que llama un “Banco del Pueblo” para facilitar el acceso al crédito y la inclusión financiera, el cual estará destinado a sectores populares y rurales.

También propone lo que ha llamado una “economía para la vida” para disminuir la dependencia del extractivismo y los proyectos ambientalmente sostenibles sean priporizados.

Lea aquí el plan de gobierno completo de Iván Cepeda para las elecciones de 2026

A continuación, podrá consultar el programa de gobierno de Iván Cepeda para conocer con mayor detalle la plataforma con la que el candidato buscará llegar a la Casa de Nariño en las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo.

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