Asi están las tablas de posiciones de la Copa Colombia tras el empate de Millonarios frente al Chicó

La más reciente jornada de la Copa Colombia dejó movimientos importantes en los grupos A, B, C y D, con varios equipos tomando ventaja en la lucha por la clasificación. Uno de los hechos más destacados fue el complicado momento de Atlético Bucaramanga, que sufrió dos derrotas consecutivas y perdió terreno en su grupo tras caer ante Boca Juniors de Cali y posteriormente frente a Alianza Valledupar.

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El conjunto santandereano no logró reaccionar en ninguno de los compromisos y ahora ve comprometidas sus aspiraciones, mientras sus rivales aprovecharon para acercarse en la tabla. Boca Juniors de Cali dio uno de los golpes de la fecha al imponerse sobre Bucaramanga, resultado que tomó mayor relevancia tras la nueva caída del cuadro leopardo frente a Alianza Valledupar, equipo que también se metió de lleno en la pelea por los primeros lugares.

Por otro lado, Deportivo Cali atraviesa un presente completamente distinto. El equipo azucarero consiguió dos victorias consecutivas que le permitieron escalar posiciones y consolidarse como uno de los líderes de su zona. Primero derrotó a Alianza y posteriormente superó a Real Cartagena, mostrando mayor solidez ofensiva y un mejor funcionamiento colectivo en comparación con jornadas anteriores.

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En otro de los partidos destacados, Millonarios empató 2-2 frente a Boyacá Chicó en un compromiso intenso y con alternativas para ambos equipos. El cuadro embajador dejó escapar puntos importantes luego de no poder sostener la ventaja, mientras Chicó rescató una igualdad que lo mantiene con opciones dentro de su grupo.

La jornada también dejó la contundente victoria de Jaguares, que goleó 3-0 a Independiente Yumbo en uno de los marcadores más amplios de la fecha. El conjunto cordobés dominó de principio a fin y aprovechó cada error defensivo de su rival para sumar tres puntos fundamentales.

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Entretanto, Pereira y Águilas Doradas repartieron puntos tras igualar en un partido equilibrado y con pocas diferencias en el desarrollo del juego. Llaneros, por su parte, logró una victoria importante frente a Patriotas, resultado que le permitió mantenerse en la pelea por el liderato de su grupo.

Finalmente, Fortaleza y Orsomarso firmaron un empate en un encuentro cerrado y disputado en la mitad del campo, dejando abierta la definición de las posiciones de cara a las próximas jornadas de la Copa Colombia, donde varios equipos siguen luchando por quedarse con los dos primeros lugares de cada grupo.

Tablas de posiciones:

Grupo A

Club PJ Puntos Deportivo Cali 4 12 Alianza 4 7 Boca Juniors de 4 7 Bucaramanga 4 3 Real Santander 4 0

Grupo B

Club PJ Puntos Millonarios 3 7 Llaneros 3 6 Boyacá Chicó 3 5 Patriotas 3 2 Atlético 3 1

Grupo C

Club PJ Puntos Fortaleza 3 4 Medellín 2 4 Leones 3 4 Orsomarso 4 3 Cúcuta 2 2

Grupo D

Club PJ Puntos Real Cundinamarca 3 6 Águilas Doradas 3 5 Deportivo Pereira 3 5 Jaguares 3 4 Independiente Yumbo 4 1



