Petro sobre las elecciones presidenciales: “votamos por la vida o votamos por la muerte”

A tan solo cinco día de las elecciones presidenciales, el presidente Gustavo Petro aprovechó un evento público en Ciénaga para resaltar la importancia del voto de los colombianos.

Se trató de un evento con los pescadores y comunidades productivas de Ciénaga, Magdalena, donde el presidente Petro se refirió al panorama actual del país y señaló que Colombia está en un momento, en el “votamos por la vida o votamos por la muerte“.

Sin embargo, fue poco lo que se refirió a las elecciones presidenciales, pues aseguró que “ya lo quieren procesar”, al referirse a la investigación de oficio que abrió la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara en su contra por presunta participación en política.

¿Qué más dijo en el evento?

Desde Ciénaga, el presidente realizó varias solicitudes para mejorar y fortalecer la labor de los pescadores de la región. Lo primero fue que le solicitó al director de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, reunirse con la directora del Fondo de Adaptación para impulsar un proyecto transitorio de recuperación de playas.

También pidió fortalecer las asociaciones de pescadores para lograr una mayor producción, productividad e industrialización de la actividad pesquera.

Al final del evento, el presidente Petro brindó un homenaje a Alejandro Carranza, pescador de Santa Marta quien fue asesinado por bombardeos de EE.UU. en el mar Caribe en septiembre de 2025, y exaltó que su familia deberá ser indemnizada lo más pronto posible.