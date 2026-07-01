Gobierno de Abelardo de la Espriella: así va conformado su gabinete de ministros

Faltando pocas semanas para la posesión de Abelardo de la Espriella como presidente de la República, la cual está prevista para el próximo 7 de agosto, ya han comenzado a conocerse los nombres de quienes integrarán su gabinete ministerial.

Por ahora, solamente dos carteras tienen titulares oficialmente confirmados: los Ministerios del Interior y de Hacienda.

Entre tanto, otros cargos permanecen en etapa de evaluación o han sido objeto de especulación por parte de analistas políticos.

A continuación, le contamos quiénes son los ministros ya confirmados por Abelardo de la Espriella y cuál es su trayectoria profesional, así como aquellos nombres que se encuentran en el “sonajero”.

Rodrigo Lara Restrepo, ministro del Interior

Rodrigo Lara. Foto: Colprensa - Diego Pineda Ampliar Rodrigo Lara. Foto: Colprensa - Diego Pineda Cerrar

El primer nombramiento oficial, conocido el pasado 26 de junio, fue el de Rodrigo Lara Restrepo como ministro del Interior. En su cuenta de X (antes Twitter), De la Espriella mencionó que Lara Restrepo es hijo del asesinado ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla:

“El que nunca, a pesar de haber sido víctima de la violencia, dejó de trabajar por su patria; el que nunca renunció a sus principios; el que nunca dejó de legislar para las madres, los estudiantes y los pacientes que esperaban una oportunidad; el que nunca ha dejado de combatir a los corruptos”.

Además, el presidente electo describió a Lara como un “zar anticorrupción” y aseguró que, bajo su mandato, no habrá uso indebido del poder: “Nunca más transacciones. Nunca más pactos ocultos. “Nunca más corrupción”, escribió.

El abogado Rodrigo Lara Restrepo tiene 51 años y fue candidato a la Alcaldía de Bogotá en 2023 por el movimiento ‘Lara’, cuando ocupó el cuarto lugar con 69.639 votos. Antes de eso, fue representante a la Cámara entre 2014 y 2018 y senador entre 2018 y 2022 por el partido Cambio Radical.

Miguel Gómez Martínez, ministro de Hacienda

Miguel Gómez Martínez. Foto: Colprensa / Picasa Ampliar Miguel Gómez Martínez. Foto: Colprensa / Picasa Cerrar

Este 30 de junio se confirmó el nombre del segundo integrante del gabinete: Miguel Gómez Martínez, quien asumirá el Ministerio de Hacienda.

De la Espriella destacó que Gómez Martínez ha tenido una importante carrera como “economista, exvicecontralor general de la República, expresidente del banco estatal de comercio exterior Bancóldex y de Fasecolda”.

Además, advirtió que la misión de Gómez Martínez será lograr la recuperación de la confianza institucional, la defensa de los recursos públicos y la organización de las finanzas públicas “con transparencia, disciplina y responsabilidad”.

El economista Miguel Gómez Martínez, de 65 años, es una figura cercana al conservatismo y a lo largo de su trayectoria profesional ha desempeñado cargos tanto en el sector público como en el privado.

Entre 2010 y 2014, fue representante a la Cámara por Bogotá en las listas del Partido de la U. Antes de eso, durante la primera presidencia de Álvaro Uribe, fue embajador de Colombia en Francia entre julio de 2002 y noviembre de 2006. Entre 1998 y 2002, fue presidente del Banco de Comercio Exterior de Colombia (Bancóldex) y de 1994 a 1996 fue vicecontralor general de la República.

¿Qué nombres están en el “sonajero” ministerial de Abelardo de la Espriella?

Tras la entrega de la acreditación oficial a Abelardo de la Espriella como presidente electo de los colombianos y a José Manuel Restrepo como vicepresidente, empezó a moverse el “sonajero” sobre quiénes conformarán su equipo de gobierno.

Aunque todavía no hay un gabinete confirmado en su totalidad, varios nombres empiezan a tomar fuerza. Estos son algunos de los que suenan para integrar el gabinete de Abelardo de la Espriella:

Cancillería : Viviane Morales, exfiscal general de la Nación y exembajadora de Colombia en Francia.

: Viviane Morales, exfiscal general de la Nación y exembajadora de Colombia en Francia. Ministerio de Justicia: Iván Cancino, abogado penalista reconocido por procesos como la defensa de Diego Cadena.

Iván Cancino, abogado penalista reconocido por procesos como la defensa de Diego Cadena. Ministerio de Defensa: Jaime Andrés Beltrán, exalcalde de Bucaramanga.

Jaime Andrés Beltrán, exalcalde de Bucaramanga. Ministerio de Minas y Energía: María Fernanda Suárez, ministra de Minas durante el gobierno de Iván Duque.

María Fernanda Suárez, ministra de Minas durante el gobierno de Iván Duque. Ministerio de Vivienda: Elsa Noguera, exgobernadora del Atlántico y ministra de Vivienda durante el gobierno de Juan Manuel Santos.

Elsa Noguera, exgobernadora del Atlántico y ministra de Vivienda durante el gobierno de Juan Manuel Santos. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo: Mauricio Gómez Amín, exsenador liberal.

Mauricio Gómez Amín, exsenador liberal. Ministerio de Ambiente: Fabio Arjona, ambientalista y exdirector de Conservación Internacional Colombia, y Sandra Bessudo, consejera presidencial para la gestión ambiental durante el gobierno Santos.

Fabio Arjona, ambientalista y exdirector de Conservación Internacional Colombia, y Sandra Bessudo, consejera presidencial para la gestión ambiental durante el gobierno Santos. Ministerio de Transporte: Enrique Peñalosa, exalcalde de Bogotá.

Enrique Peñalosa, exalcalde de Bogotá. Ministerio de Agricultura: Indalecio Dangond, columnista y empresario del sector agropecuario, y Juan Guillermo Zuluaga, exgobernador del Meta y exministro de Agricultura durante el gobierno Santos.

Indalecio Dangond, columnista y empresario del sector agropecuario, y Juan Guillermo Zuluaga, exgobernador del Meta y exministro de Agricultura durante el gobierno Santos. Embajadora de Colombia en Washington: María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana.

María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana. DAPRE o Secretaría Jurídica de Presidencia: Germán Calderón España, abogado y asesor jurídico durante la campaña de Abelardo de la Espriella.

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