¿Quién es Viviane Morales, ministra de Educación designada por De la Espriella? Perfil y trayectoria

Este 2 de julio, la exfiscal general Viviane Morales fue designada por el presidente electo Abelardo de la Espriella para asumir el Ministerio de Educación a partir del próximo 7 de agosto, una vez se posesione el nuevo gobierno.

¿Quién es Viviane Morales, ministra de Educación designada?

La abogada Viviane Morales Hoyos, de 64 años, es egresada de la Universidad del Rosario y cuenta con una especialización en Derecho Constitucional, además de tener más de tres décadas de experiencia en el sector público.

Morales fue embajadora de Colombia en Francia entre 2018 y 2021, durante el gobierno del presidente Iván Duque.

También fue la primera mujer en ejercer como fiscal general de la Nación entre 2011 y 2012, pese a que su periodo terminó de forma anticipada por decisión del Consejo de Estado debido a irregularidades en la votación de la Corte Suprema de Justicia. No obstante, mientras ocupó el cargo adelantó investigaciones relacionadas con hechos de corrupción y derechos humanos, entre otros.

Antes de eso, Morales fue representante a la Cámara (1991-1998) y senadora de la República (2014-2018 y 1998-2002), desempeñándose en diferentes comisiones relacionadas con asuntos constitucionales y de justicia.

En cuanto a su trayectoria política, Morales hizo parte del Partido Liberal, pese a que en los últimos años se ha acercado a movimientos de inclinación conservadora y cristiana. En 2016, promovió un referendo para que los ciudadanos decidieran si las parejas del mismo sexo podían adoptar menores de edad, el cual generó un gran debate nacional y finalmente no se llevó a cabo.

Durante la campaña presidencial de 2026, la exfiscal manifestó públicamente su respaldo a Abelardo de la Espriella y, tras su triunfo en las elecciones, se vinculó al equipo técnico del presidente electo.

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