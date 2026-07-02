¿Quién es Viviane Morales, ministra de Educación designada por De la Espriella? Perfil y trayectoria
Viviane Morales fue embajadora de Colombia en Francia entre 2018 y 2021, durante el gobierno del presidente Iván Duque.
Este 2 de julio, la exfiscal general Viviane Morales fue designada por el presidente electo Abelardo de la Espriella para asumir el Ministerio de Educación a partir del próximo 7 de agosto, una vez se posesione el nuevo gobierno.
¿Quién es Viviane Morales, ministra de Educación designada?
La abogada Viviane Morales Hoyos, de 64 años, es egresada de la Universidad del Rosario y cuenta con una especialización en Derecho Constitucional, además de tener más de tres décadas de experiencia en el sector público.
Morales fue embajadora de Colombia en Francia entre 2018 y 2021, durante el gobierno del presidente Iván Duque.
También fue la primera mujer en ejercer como fiscal general de la Nación entre 2011 y 2012, pese a que su periodo terminó de forma anticipada por decisión del Consejo de Estado debido a irregularidades en la votación de la Corte Suprema de Justicia. No obstante, mientras ocupó el cargo adelantó investigaciones relacionadas con hechos de corrupción y derechos humanos, entre otros.
Antes de eso, Morales fue representante a la Cámara (1991-1998) y senadora de la República (2014-2018 y 1998-2002), desempeñándose en diferentes comisiones relacionadas con asuntos constitucionales y de justicia.
En cuanto a su trayectoria política, Morales hizo parte del Partido Liberal, pese a que en los últimos años se ha acercado a movimientos de inclinación conservadora y cristiana. En 2016, promovió un referendo para que los ciudadanos decidieran si las parejas del mismo sexo podían adoptar menores de edad, el cual generó un gran debate nacional y finalmente no se llevó a cabo.
Durante la campaña presidencial de 2026, la exfiscal manifestó públicamente su respaldo a Abelardo de la Espriella y, tras su triunfo en las elecciones, se vinculó al equipo técnico del presidente electo.
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Lina María Vega
Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...