¿Quién es Indalecio Dangond? Perfil y propuestas del MinAgricultura de Abelardo de la Espriella

El presidente electo Abelardo de la Espriella dio a conocer nuevos miembros que integrarán su gabinete de gobierno para el periodo 2026-2030. Entre las designaciones se destaca el nombramiento de Indalecio Dangond Baquero, nuevo ministro de Agricultura y Desarrollo Rural.

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Con una trayectoria de casi 40 años en el sector, Dangond Baquero asumirá el liderazgo del campo colombiano con el fin de “aprovechar nuestra inmensa frontera agrícola, sustituir las economías ilícitas por oportunidades legales y convertir al campo en el principal generador de desarrollo para Colombia”.

Trayectoria profesional

El ministro designado de 62 años es barranquillero y administrador de empresas de profesión, egresado de la Universidad Externado de Colombia. Además de su labor técnica, es columnista de nueve periódicos regionales y experto en financiamiento agropecuario y desarrollo rural.

Entre sus cargos en el sector público y privado se destacan: fundador y presidente de Open Loans y coordinador financiero en el componente de agronegocios de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) dentro del programa MIDAS (Más Inversión para el Desarrollo Alternativo Sostenible).

En el ámbito estatal, Dangond Baquero se ha desempeñado como consultor externo en Fedepalma (2005-2006), secretario técnico de la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario (2004-2005), asesor de despacho en el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario - Finagro (2003-2004) y asesor de despacho del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en dos periodos (1998-2003 y 2015).

Asimismo, fue asesor de despacho del Ministerio de Comercio Exterior (1996-1998), director de Planeación Portuaria y director técnico Portuario de la Superintendencia de Puertos (1994-1996), y subgerente de Crédito y Cartera de la Caja de Crédito Agrario (1989-1991).

Los pilares del campo en la “Patria Milagro”

De acuerdo con la confirmación del equipo de gobierno entrante, el nuevo ministro se centrará en tres pilares fundamentales: “la bancarización de 2,5 millones de campesinos, la legalización de los títulos de sus tierras y el impulso de la construcción de distritos de riego porque ‘la agricultura se escribe con agua’”.

Además, en su gestión ministerial se contempla la realización de un censo nacional agropecuario y movilizar un relevo generacional que le permita al campo seguir ‘cultivando’ agricultores tecnificados a través de 700 escuelas de emprendimiento rural.

Sustitución de cultivos

Para el ministro Dangond Baquero, también anunció la recuperación del territorio de la mano de la Fuerza Pública con la sustitución inicial de 50.000 hectáreas de cultivos de uso ilícito por palma, en Tumaco, y cacao en Tibú.

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