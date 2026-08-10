🔴 VIDEOS del temblor hoy: así se vivió el fuerte sismo en Chocó, Pereira, Cali, Bogotá y más

Afectaciones por el temblor de este 10 de agosto de 2026 en el centro de Manizales

Este lunes 10 de agosto de 2026, se reportó un nuevo temblor en Colombia. De acuerdo con el reporte oficial del Servicio Geológico Colombiano, el fuerte sismo tuvo una magnitud total de 7.4 con 96 km de profundidad.

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El epicentro fue San José Del Palmar (Chocó). La Dirección General Marítima (Dimar) aseguró que no existe amenaza de tsunami para la costa pacífica colombiana.

Al respecto, la gobernadora de Chocó, Nubia Carolina Córdoba, indicó en su cuenta de X que: “Quibdó hay heridos y graves daños en las edificaciones. Ya estamos haciendo la evaluación de daños para emitir el primer reporte oficial.

El sismo también fue sentido con fuerza en diferentes ciudades del país, entre ellas Bogotá, Pereira y Manizales, donde los habitantes reportaron un intenso movimiento y debieron evacuar.

Es importante recordar que Colombia es uno de los países en la región que muestra una mayor cantidad de temblores por cuenta de la geolocalización en el Anillo de Fuego del Pacífico, una de las zonas con mayor actividad tectónica del planeta.

Como es habitual, el SGC se encarga de registrar todos y cada uno de estos sucesos. En promedio, en el país hay 2.500 sismos al mes, pero la mayoría no son de magnitud ni de intensidad relevantes, por eso no son percibidos por la población.

Noticia en desarrollo

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