Miguel Gómez Martínez será el ministro de Hacienda del gobierno de Abelardo de la Espriella

Una de las carteras más importantes en el próximo Gobierno es el Ministerio de Hacienda. Esta entidad encargada de hacer las reformas tributarias y manejar la deuda del país estará bajo la batuta de Miguel Gómez Martínez, quien le confirmó a Caracol Radio que asumirá ese rol en el gobierno de Abelardo de La Espriella.

Él hace parte del equipo de empalme del sector de Hacienda.

¿Quién es Miguel Gómez?

Miguel Gómez es economista del Instituto de Estudios Políticos de París. Tiene una maestría en Economía Internacional y Ciencia Política de la misma universidad.

Es un delfín del partido conservador pues es hijo del exsenador Enrique Gómez Hurtado, nieto del expresidente Laureano Gómez y sobrino de Álvaro Gómez Hurtado.

Su llegada a la campaña de Abelardo de La Espriella está muy ligada a su hermano, el senador de Salvación Nacional Enrique Gómez, partido que otorgó el coaval a la candidatura de De La Espriella.

Entre su trayectoria se destaca por haber sido presidente de Asocolflores; fue asesor económico de Juan Manuel Santos en el Ministerio de Comercio Exterior; presidente de Bancóldex; presidente de Fasecolda; decano de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario y profesor de economía en el Cesa.

Su trayectoria política

El economista también ha tenido una carrera política. Fue Vicecontralor General de la República en 1994, fue embajador de Colombia y Francia durante el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez y fue representante a la Cámara por Bogotá entre 2010 y 2014 por el partido de La U.