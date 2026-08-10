🔴 Terremoto EN VIVO en Colombia 🔴 ÚLTIMAS noticias, daños en directo, videos y réplicas SGC

Este lunes 10 de agosto, se presentó un fuerte terremoto que sacudió varias ciudades de Colombia. De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, la magnitud fue de 7.4 con epicentro en San José de Palmar en Chocó.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo descartó que exista alerta de tsunami.

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De acuerdo con la información del Servicio Geológico Colombiano (SGC), este sismo ha sido el de mayor magnitud registrado en Colombia durante los últimos 10 años.

Según la entidad, también se sintió en países vecinos como Venezuela, Ecuador y Panamá. Se han recibido reportes de afectaciones en algunos sectores, entre ellos Manizales y Armenia.

La información sobre estas posibles afectaciones continúa siendo verificada por las autoridades competentes.

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¿Por qué ocurrió el sismo?

Según la información suministrada por el Servicio Geológico Colombiano, la actividad sísmica registrada en esta zona responde a la dinámica tectónica natural del occidente colombiano.

Entre los procesos asociados se encuentra la subducción de la placa de Nazca bajo la placa Suramericana, una dinámica que hace que esta región haya registrado sismos de magnitud considerable a lo largo de su historia.

Como antecedente histórico se encuentra el sismo ocurrido el 23 de noviembre de 1979, que tuvo una magnitud de 7,2.

Terremoto en Colombia HOY 10 de agosto: