🔴 Terremoto EN VIVO en Colombia 🔴 ÚLTIMAS noticias, daños en directo, videos y réplicas SGC
De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano este ha sido el terremoto más fuerte en los últimos 10 años. Siga aquí el minuto a minuto:
Este lunes 10 de agosto, se presentó un fuerte terremoto que sacudió varias ciudades de Colombia. De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, la magnitud fue de 7.4 con epicentro en San José de Palmar en Chocó.
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo descartó que exista alerta de tsunami.
Lea también: ATENCIÓN: Fuerte temblor en Colombia HOY 10 de agosto 2026: magnitud de 7.4 según SGC
De acuerdo con la información del Servicio Geológico Colombiano (SGC), este sismo ha sido el de mayor magnitud registrado en Colombia durante los últimos 10 años.
Según la entidad, también se sintió en países vecinos como Venezuela, Ecuador y Panamá. Se han recibido reportes de afectaciones en algunos sectores, entre ellos Manizales y Armenia.
La información sobre estas posibles afectaciones continúa siendo verificada por las autoridades competentes.
Le puede interesar: Alcalde de Pereira confirmó que hay hasta el momento 18 personas muertas tras terremoto de 7.4
¿Por qué ocurrió el sismo?
Según la información suministrada por el Servicio Geológico Colombiano, la actividad sísmica registrada en esta zona responde a la dinámica tectónica natural del occidente colombiano.
Entre los procesos asociados se encuentra la subducción de la placa de Nazca bajo la placa Suramericana, una dinámica que hace que esta región haya registrado sismos de magnitud considerable a lo largo de su historia.
Como antecedente histórico se encuentra el sismo ocurrido el 23 de noviembre de 1979, que tuvo una magnitud de 7,2.
Terremoto en Colombia HOY 10 de agosto:
Fasecolda anunció que hay 442,514 bienes inmuebles asegurados en las zonas afectadas por el terremoto
TIGO está dando 2GB gratis a sus usuarios en Chocó, Risaralda, Caldas y Valle del Cauc
Santa Marta se suma a la solidaridad con las familias afectadas por el terremoto registrado este lunes en Colombia.
CALI | Se realizan labores de rescate en la carrera 56 con calle 3
Servicio Social
Ministro del Interior, Rodrigo Lara, entrega el balance de medidas del Gobierno para atender las afectaciones por el terremoto en Pereira
El vicepresidente Restrepo confirmó que el Banco Mundial dispuso de recursos de donación por $200.000 dólares sin crédito para la evaluación de daños
Así se vive la emergencia en la Clínica Rey David, en Cali
Banco Av Villas no tendrá atención en algunas zonas de Colombia
Departamento de Estado de Estados Unidos anunció el envío de 15.5 millones de dólares a Colombia
Reporte de Buenaventura: Hay 4 muertos, 80 viviendas afectadas parcialmente y 40 totalmente colapsadas
Presidente Abelardo de la Espriella anunció un subsidio de arriendo para los chocoanos afectados
Presidente Abelardo de la Espriella aterriza a esta hora en Chocó
Antioquia reporta que el número de viviendas afectadas se eleva a 697 en 80 municipios tras el fuerte sismo.
Ejército Nacional puso a disposición frecuencias y canales de comunicación para apoyar la búsqueda de desaparecidos tras el terremoto
“El abandono de años desata una crisis más profunda”: Ministro de Vivienda. Jaime Andrés Beltrán, sobre Chocó
vicepresidente José Manuel Restrepo se encuentra en el PMU de Manizales y Caldas
El vicepresidente José Manuel Restrepo se encuentra en el PMU de Manizales y Caldas conociendo el balance de afectaciones generadas por el terremoto.
Reportan 5 víctimas mortales en Manizales y 1 en Villamaría, Caldas
El comandante Carlos Morales, de los Topos mexicanos USAR BREC, indicó desde La Guaira, Venezuela pide a los gobiernos de Venezuela y Colombia “no poner trabas” para que puedan llegar a ayudar
Reportes de habitantes de Cali
Alerta roja hospitalaria en Antioquia
15:30 | El aeropuerto de Quibdó, El Caraño, ya fue habilitado
Algunos bancos suspenden temporalmente los servicios en oficinas de zonas afectadas por el terremoto.
Se han registrado 33 réplicas del terremoto
Se registran 12 personas fallecidas 85 personas lesionadas en el Chocó
Cali registra 15 personas fallecidas y 380 lesionadas tras el terremoto
#ServicioSocial
El sismo registrado no tiene ninguna relación con la actividad del volcán Puracé, según el SGC
Operativo de rescate en inmediaciones a la Galería Alameda, de Cali
Equipos de búsqueda y rescate de la UNGRD adelantan labores en la zona afectada en Cali
"Desde Córdoba vamos a disponer de todas nuestras capacidades": gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta
1:09 P.M. | El presidente Abelardo de la Espriella salió para Chocó con el fin de atender la emergencia
12:30 A.M. | gobernador de Cundinamarca anunció que se aplazaron las clases en cuatro municipios debido a grietas en los colegios.
11:58 A.M. | Puesto de Mando Unificado acaban de aprobar la declaratoria de desastre de carácter nacional
11:51 A.M. | Asciende a 27 la cifra de personas fallecidas en el Valle del Cauca por el terremoto, según el reporte de las autoridades departamentales, sin incluir a Cali.
11:02 A.M. | En Chocó se reportan cuatro personas fallecidas y 69 heridos en ese departamento tras el terremoto
10:55 A.M. | UNGRD anuncia posibles afectaciones en 21 municipios de Colombia
10:39 A..M. | SGC reporta cinco réplicas por encima de magnitud 3.0 después del terremoto de 7,4
10:38 A.M. | Avianca activó plan de emergencia para permitir cambios de fecha sin cobro de multas
10:28 A.M. | Hasta el momento se registran 21 personas muertas por el terremoto de 7.4
9:48 A.M. | El alcalde de Pereira, Mauricio Salazar, confirmó que hay hasta el momento 18 personas
9:03 A.M. | Afectaciones reportadas en Cauca tras el sismo se registró en la iglesia Jesús Nazareno de El Tambo
8:55 A.M. | El presidente Abelardo de la Espriella convocó de inmediato al Comité Nacional para el Manejo de Desastres ante el temblor en Colombia.
8:38 A.M. | Cristian Portilla, alcalde de Bucaramanga, entrega el primer reporte por el temblor que registró emergencias en algunas ciudades del país
9:43 A.M. | Así quedó el Aeropuerto Internacional Matecaña de Pereira luego del terremoto de 7.4
8:30 A.M. | Se reportó un segundo temblor en Novita - Chocó de magnitud 4.6.
8:26 A.M. | La Gobernadora de Chocó, Nubia Carolina Córdoba, indicó que en Quibdó hay heridos y graves daños en las edificaciones
8:22 A.M. | La Gobernación del Valle instaló un Puesto de Mando Unificado (PMU) tras el fuerte TERREMOTO
8:12 A.M. | Afectaciones en edificaciones de Cali
7:57 A.M. | Alcalde de Bogotá afirmó que no se registran emergencias por el temblor de los últimos minutos
7:44 A.M. | Afectaciones en la catedral de Manizales