Rodrigo Lara será el ministro de Interior del Gobierno de Abelardo de la Espriella

El presidente electo Abelardo de la Espriella anunció que el exsenador Rodrigo Lara será su ministro del Interior.

A través de su cuenta de X, el mandatario electo destacó su trayectoria política y anunció una nueva era en el relacionamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo.

Además, aseguró que Lara “nunca abandonó lo que más ama”.

“Emprendedor, abogado, docente universitario, senador de la República, presidente de la Cámara de Representantes y zar anticorrupción. El que NUNCA, a pesar de haber sido víctima de la violencia, dejó de trabajar por su patria”, dijo.

También resaltó que Lara, quien lo apoyó en la jefatura de debate durante la campaña presidencial, “NUNCA renunció a sus principios y NUNCA dejó de legislar para las madres, los estudiantes y los pacientes que esperaban una oportunidad”.

“El que NUNCA ha dejado de combatir a los corruptos. Nunca más transacciones, nunca más pactos ocultos, nunca más corrupción. Bienvenidos a la era de la armonía, la transparencia y las grandes reformas sociales. Hoy más que nunca, firme con la institucionalidad y ¡firme por la patria!“, aseguró.

Posibles ministras de Hacienda del Gobierno de Abelardo de La Espriella

Ya se empezó a mover el sonajero de la que sería la ministra de Hacienda del Gobierno de Abelardo de La Espriella pues, según dijo el vicepresidente electo José Manuel Restrepo, les gustaría que fuera una mujer.

Las excodirectoras del Banco de la República, Carolina Soto y Ana Fernanda Maiguashca, son de las que más opciones tienen de llegar a esa cartera.

¿Quiénes son las posibles ministras de Hacienda de Abelardo de la Espriella?

Ana Fernanda Maiguashca

Maiguashca estudió Economía en la Universidad de los Andes y tiene un MBA de la Universidad de Columbia. Fue codirectora del Banco de la República y actualmente es la presidenta del Consejo Privado de Competitividad.

Carolina Soto

Por su parte, Soto es economista de la Universidad de Los Andes, magíster en Economía de la misma universidad y magíster en Administración Pública de la Universidad de Columbia en Nueva York. Fue codirectora del Emisor y hoy es asociada de Dattis.

Elsa Noguera

También suena la exministra de Vivienda, Elsa Noguera. Es economista de la Universidad Javeriana, con maestría en Administración de Empresas y Finanzas de la Universidad de los Andes, y un diplomado en Negocios Internacionales en la Universidad Americana de Washington.

María Fernanda Suárez

Entre las candidatas también está la exministra de Minas y presidenta del Banco Popular, María Fernanda Suárez, quien si no queda en ese cargo también podría liderar Ecopetrol.

Más opciones para el ministerio de Hacienda

De otro lado, también se ha hablado de una eventual llegada al Gobierno del exdirector de la Dian, Lisandro Junco, así como del historiador y político, Daniel Raisbeck.